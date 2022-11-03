В Красноярске на промышленной площадке РУСАЛа откроется современный медицинский центр. Фото: РУСАЛ

Совсем скоро, в конце 2022 года на территории Красноярского алюминиевого завода откроется современный медицинский центр. Его площадь составляет около 7,3 тысяч квадратных метров. Рассчитан на прием 250 человек в смену. Причем, и это немаловажно, принимать здесь будут не только сотрудников компании РУСАЛ, но и членов их семей.

По словам генерального директора «РУСАЛ Медицинский Центр» Валерия Савельева, штат почти сформирован. Здесь будут работать около 70 человек, в числе которых узкие специалисты - кардиолог, врач функциональной диагностики, физиотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, врачи лучевой диагностики и другие. Кроме того предусмотрен дневной стационар. Пациенты смогут пройти широкий спектр лабораторных исследований, УЗИ, ФГДС, маммографию и другие.

Возвели здание с нуля быстро, практически за один год. Здесь сочетается все – современный дизайн, эстетическое оформление, удобная планировка помещений. Для внутренней отделки использованы качественные и безопасные материалы.

В настоящее время идет подготовка к открытию: оборудована соляная комната, закуплено и монтируется медицинское оборудование и мебель. Кстати, прежде чем начать работать на новом оборудовании, персонал пройдет обучение.

Остается добавить, что «РУСАЛ Медицинский Центр» был создан в 2005 году по инициативе промышленника и основателя компании Олега Дерипаски для повышения качества оказания медицинских услуг корпоративных поликлиник и медсанчастей. В настоящее время в него входят 11 филиалов и 7 обособленных подразделений в регионах присутствия РУСАЛа.