Красноярского добровольца наградили медалью за спасение товарищей во время СВО

Юрий Федоров. Фото: правительство Красноярского края

3 ноября добровольца Юрия Федорова наградили медалью Луки Крымского за спасение жизней своих товарищей во время спецоперации. Церемония прошла на родине героя – в селе Анцирь Канского района, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Юрий Федоров – опытный солдат, он сам служил в армии, участвовал во второй Чеченской компании. А затем отучился на фельдшера в Канском медучилище:

- Услышав рассказы товарищей о том, как тяжело живут люди в тех территориях, не смог остаться в стороне. Понял, что могу быть полезен ребятам там, в горячих точках. Отправился туда по зову сердца, зная об ужасах, которые там творятся, - сказал Юрий Федоров.

Во время минометного обстрела Юрий был контужен. На следующий день была подорвана машина, в которой ехали сослуживцы мужчины. Несмотря на собственные травмы, Юрий без раздумий отправился на помощь боевым товарищам:

- Под минометным огнем я оказывал ребятам медицинскую помощь – их было 12 человек. На себе выносил их в безопасное место. В тот момент мысли были только о том, чтобы спасти людей, быстро оказать им всю необходимую помощь. Со всеми ребятами сейчас все хорошо, потерь мы не понесли.

Юрий также рассказал, как живут люди на территориях, где ведутся бои:

- Многие пожилые люди отказывались эвакуироваться, не хотели оставлять свои дома. Мы оказывали им как медицинскую помощь, так и гуманитарную. С некоторыми просто общались, потому, что людям нужна была моральная поддержка. Наших солдат всегда встречали с радостью.