В Красноярском крае завершился северный завоз Фото: Мария ЛЕНЦ

Северный завоз в Красноярском крае благополучно завершился. Удалось решить определенные трудности, с которыми пришлось столкнуться. Из-за малоснежной зимы в Саянах основная водная артерия края – Енисей – сильно обмелел и создал угрозу судоходству. Но общими усилиями краевых властей и Енисейского речного пароходства проблему удалось решить. Во-первых, поменяли схему: грузы из Красноярска доставлялись в Лесосибирск на малотоннажных судах, а там уже перегружались на крупные и шли вниз по реке на север. Во-вторых, помогла Ангара, самый крупный и в этом году очень полноводный приток Енисея.

В этом году из краевого бюджета на обеспечение районов Крайнего Севера топливно-энергетическими ресурсами выделено 8,1 миллиардов рублей. В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский, Северо-Енисейский, Мотыгинский и Енисейский районы доставлено около 82 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и свыше 132 тысяч тонн угля. Еще около 80 тысяч тонн топлива поступят в отдаленные северные поселки по автозимникам.

- Ситуация с аномальным обмелением Енисея внесла определенные коррективы в навигацию 2022 года. Часть грузов, которые планировалось получать и отгружать на воду в Красноярском речном порту, была переадресована в Лесосибирский порт. Тем не менее, северный завоз был выполнен в установленные сроки. Сформированного запаса будет достаточно, чтобы провести отопительный период на севере края без сбоев, - пояснил Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов по Красноярскому краю.

Для информации: северный завоз – ежегодное мероприятие по обеспечению населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов. В поселки доставляют нефтепродукты, а также каменный и бурый уголь. Поставки ГСМ и угля осуществляются в два этапа: в период навигации с мая по октябрь по реке и автозимниками с декабря по апрель.