«Народный участковый» Республики Хакасия: полицейский, друг, общественник

Александр Безотосных. Фото: МВД по Республике Хакасия

Александр Безотосных признается: мечтал служить с детства. Смотрел на людей в погонах и хотел быть таким же, как они. Сказал – сделал: в 2019 года он стал участковым и ни разу не пожалел об этом. А звание лучшего участкового Хакасии убедило ее в правильности выбора. За 10 дней, пока длилось голосование, он набрал 2780 голосов. Значит, люди ему доверяют, теперь он готов защищать честь республики на всероссийском уровне.

В ведении лейтенанта полиции Александра Безотосных четыре населенных пункта Бейского района Хакасии. В них проживают более шести тысячи человек. Отношения с сельчанами у Александра, без преувеличения, теплые и дружеские. Одни приходят к нему с проблемами и просьбами, другие благодарят за оказанную помощь. К каждому нужно найти подход, проявить профессионализм и терпение. Участковый – от слова «участие», подчеркивает Александр. Для людей он – настоящий друг.

Александр Безотосных. Фото: МВД по Республике Хакасия

Сами сельчане, особенно старшего возраста, говорят о нем так:

- Отзывчивый мальчишка, скромный. В любой момент приедет, уставший или нет, ночью или днем поспешит на вызов. Молодец, свою работу знает. Для нас он всегда надежда и выручка.

С начала этого года благодаря Александру Безотосных раскрыто 13 преступлений. Лейтенант полиции признается, что лично для него главная оценка работы – это благодарность от граждан, жителей его участка. А еще он принимает участие в общественной жизни.

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