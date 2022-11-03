«Народный участковый» Республики Тыва: «Главная награда за труд – слова благодарности»

Орлан Кужугет. Фото: МВД по Республике Тыва

- Работа для меня – это возможность помогать людям. Главная награда за наш труд – слова искренней благодарности от людей. За восемь лет работы участковым уполномоченным полиции я смог заслужить доверие населения. Ко мне обращаются ко мне с самыми разными вопросами и проблемами, а зачастую и за обычным житейским советом, - рассказывает капитан полиции Орлан Кужугет.

Орлан Кужугет. Фото: МВД по Республике Тыва

Знакомьтесь: лучший народный участковый Республики Тыва 2022 года служит в селе Кызыл-Мажалык (Барун-Хемчикский район). В полиции он с 2014 года, а на свой участок (точнее, у него целых два участка) пришел пять лет назад и понял: здесь его место, его призаание. Под его присмотром более 4900 человек. Знает всех – и тех, кто живет честно, и особенно тех, за кем нужен глаз да глаз. С такими старается почаще беседовать, считая, что профилактика правонарушений дает свои результаты как раз после разговоров «по душам». Кому-то посоветует, где и как найти работу, другого примирить с семьей и отвадить от пагубных привычек.

Орлан Кужугет. Фото: МВД по Республике Тыва

Но если все же случаются преступления, участковый принимает самое прямое участие в их расследовании. Причем зачастую жители села оказывают Орлану самую активную помощь в этом, охотно выходят на контакт, ответственно относятся к поручениям и просьбам полицейского. Доверительные отношения с населением Орлан Владимирович считает одним из главных профессиональных достижений.

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