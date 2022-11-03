«Народный участковый» Красноярского края: «С детства хотел стать полицейским – и стал им»

Александр Кузнецов. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Лучший участковый Красноярского края живет в закрытом городе Железногорске, что в 40 километрах от краевого центра. Зона ответственности майора полиции Александра Кузнецова – поселок Подгорный: частный сектор, где у многих горожан находятся дачи. Здесь его знают все – сам вырос на этих улицах, а теперь заботится о том, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

В школьные годы у Александра был товарищ, отец которого работал в милиции, мальчишки часто бегали к нему на работу. Тогда-то он и решил: «я тоже буду милиционером». И стал им: сначала в 2004 году поступил на службу в патрульно-постовую службу. А когда в 2009 году окончил юридический институт, подал рапорт, что хочет стать участковым.

Александр Кузнецов. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Он достиг поставленных перед собой целей. Сегодня жители поселка твердо уверены, что их участковый не пройдет мимо беды. Не только по долгу службы, но и по-человечески. А случаи бывают самые разные.

Одно из служебных знакомств Александра переросло в крепкую дружбу:

- Ехал на работу и увидел на трассе мотоциклиста. У него сломался мотоцикл, парень растерялся, не знал, куда звонить. Я остановился, вместе еще раз посмотрели: нет, такую поломку на месте не починишь, нудно вызывать эвакуатор. Пока ждали, разговорились. Оказалось, это путешественник из Ростовской области, который каждый год колесит на мотоцикле по всей России. Интереснейший человек. Мы обменялись контактами, я слежу за его путешествиями, он рассказывает какие-то подробности. Теперь собираемся к нему в гости всей семьей.

Кстати, о семье – дома народного участкового ждут жена Оксана и две маленькие дочери Кира и Анастасия. Подчас суровый на службе, Александр признается: «любимые женщины вьют из меня веревки»...

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