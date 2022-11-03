Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2022 2:14

Жительница Минусинска за 260 тысяч рублей сделала двух иностранцев отцами

Ей грозит за это 7 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жительница Минусинска за 260 тысяч рублей сделала двух иностранцев отцами

Жительница Минусинска за 260 тысяч рублей сделала двух иностранцев отцами

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске будут судить местную жительницу, которая за деньги организовала незаконную миграцию. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

В 2021 году женщина познакомилась с двумя иностранцами – из Таджикистана и Китая, которые нуждались в получении вида на жительство. Тогда она придумала план: через рекламное агентство женщина нашли двух матерей-одиночек, которые за деньги были готовы поставить этих мужчин в свидетельство о рождении детей в графе «отец».

В ЗАГСе все документы были оформлены, и граждане Китая и Таджикистана по бумагам стали отцами детей, являющихся гражданами РФ. За эту услугу мужчины заплатили сибирячке общую сумму 260 тысяч рублей, часть этих денег она передала тем самым матерям.

В итоге женщину раскрыли, а в ее отношении завели уголовное дело по статье «организация незаконной миграции». Ей грозит до 7 лет колонии. Материалы дела направлены в суд.

ЧПОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ