Из Красноярского края в рамках осеннего призыва наберут 4 тысячи срочников

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В Красноярском крае вместе с другими регионами РФ стартовал осенний призыв. Он продлится до конца года – за этот период на срочную службу планируется набрать около 4 тысяч человек.

По словам военкома края Андрея Лысенко, служить красноярцев отправят в разные части – «от Итурупа до Калининграда». Также призыв будет вестись и на альтернативную гражданскую службу, правда, в таком случае служить придется не год, а почти два.

«На территории края останется небольшое количество призывников. Это в основном те, кто имеет на это право в соответствии законодательством. Это те, у кого дети, престарелые родители, ну и еще ряд категорий граждан», – рассказал Лысенко.

Также военком подчеркнул, что срочников не будут отправлять в зону СВО. Ранее об этом же сообщал министр обороны Сергей Шойгу – он также заверил, что после прохождения службы срочников направят домой.

«Никто из призывников не будет отправлен в зону специальной военной операции. И никто из призывников не будет отправлен для службы во вновь обретенные субъекты Российской Федерации. Все будут проходить службу в границах нашей страны до недавних выборов», – добавил Лысенко.