«Развиваемся и получаем бесценный опыт»: как студенты проходят практику на горнодобывающих предприятиях

Практика, экзамен, работа

На практике все по-настоящему: плотный график, интенсивный вахтовый метод работы, производственные задачи. Правда, рядом опытные наставники, всегда готовые прийти на помощь, подсказать и поддержать. В 2022 году золотодобывающая компания «Полюс» возобновила программу студенческих практик «Узнай цену золота» на Олимпиадинском ГОКе в Северо-Енисейском районе края. С начала года производственную и преддипломную стажировку здесь прошли 86 студентов из различных учебных заведений Красноярского края и других регионов, в том числе 51 студент из высших учебных заведений и 35 – из средних специальных учебных заведений.

Так, в феврале студенты Уральского государственного горного университета побывали на онлайн-встрече с участием начальника буровзрывного цеха Евгения Кинякина. А в марте начальник технологического отдела Владимир Кухаренко пообщался со студентами направления «Металлургия» в Сибирском федеральном университете. Кроме того, сотрудники ГОКа приняли участие в весенней ярмарке вакансий в Московском институте стали и сплавов, а специалисты дирекции по минеральным ресурсам встретились со студентами геологических специальностей в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. В апреле специалисты отдела подбора и развития персонала участвовали в Ярмарке вакансий в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, в мае – в Черногорском горно-строительном техникуме, а в июне – в Красноярском индустриально-металлургическом техникуме.

За время практики более 40 студентов прошли обучение в учебно-курсовом комбинате, сдали квалификационные экзамены и получили удостоверения по рабочим профессиям: аппаратчик-гидрометаллург, горнорабочий на маркшейдерских работах, лаборант химического анализа, лаборант-микробиолог, регулировщик хвостового хозяйства, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, флотатор и другим.

Ценный опыт

На практике в «Полюсе» студентам удалось не только поработать, но и побывать на экскурсии по производственной площадке ГОКа, увидеть основную технологическую схему производства золота: от смотровой площадки карьера Восточный до плавильного отделения на золотоизвлекательной фабрике. Примечательно, что около 90% анкет-характеристик с положительными отзывами. Ребята в них оставили пожелания о прохождении последующей практики в компании и дальнейшем трудоустройстве.

Отличный результат

Бывает и так, что практика еще не закончилась, а студента уже готовы принять в основной штат. Так произошло и в «Полюсе»- в цехе рудного контроля дирекции по минеральным ресурсам. Студентке 4 курса Национального исследовательского Томского политехнического университета Ангелине Арзамасовой предложили занять вакансию участкового геолога на карьере Благодатный еще до официального окончания практики.

Ангелина рассказала, почему решила принять предложение на работу: «Работа на таком большом и интересном с точки зрения геологического строения месторождении является отличным стартом для начала карьеры. Здесь можно получить бесценный опыт и развиваться в профессиональном плане. Учитывая тот факт, что на производственную практику я хотела именно в «Полюс Красноярск», я посчитала это невероятной возможностью, от которой нельзя отказываться. Конечно, совмещать обучение и работу вахтовым методом – задача не из легких. Однако на работе меня окружают профессионалы своего дела, которые в любую минуту готовы мне помочь и ответить на все мои вопросы. В свободное от работы время и в выходные я буду делать задания по учебе, которые можно выполнить дистанционно, а в свой межвахтовый отпуск посещать университет и учиться в привычном ритме студента. Я думаю, что у меня все получится, так как получаю огромную поддержку со стороны семьи, коллег, одногруппников и преподавателей».

Решение Ангелины в вузе поддерживают. Преподаватель Томского политехнического университета Тимофей Тимкин считает, что лучшие студенты выпускного курса вполне могут совмещать учебу по индивидуальному плану и работу на профильных предприятиях.

– Это говорит о высоком качестве подготовленных специалистов-геологов в нашем вузе и заинтересованности в них со стороны производственников. Такой опыт у нас в вузе практикуется уже не первый год, поэтому надеемся, что оправдаем возложенные на нас надежды, – рассказал Тимофей Васильевич.