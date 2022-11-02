Нереально красивый ледостав начался на реке Мане недалеко от Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Нереально красивый ледостав удалось увидеть и запечатлеть корреспонденту «Комсомолки» на месте впадения реки Маны в Енисей, в окрестностях поселка Усть-Мана. Чистое высокое небо, синяя вода под ослепительным осенним (а может, почти зимним) солнцем. И тонкие хрусталики замерзшей реки, похожие на разорванные паутинки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас это все напоминает весенний ледоход – вниз по течению неспешно плывут кусочки льда, которые успели намерзнуть за ночь среди гор. Там температура воздуха ниже, чем на открытом пространстве и в черте поселка Усть-Маны. Поэтому днем, едва потеплело, лед начал движение вниз. Выплывает из-за поворота, идет под мостом, и тут его подхватывает Енисей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Температура воды в Енисее выше 4 градусов, поэтому льдинки не доходят до Красноярска, за двадцать километров они тают без остатка. И так продолжится, пока ночные морозы не окрепнут. Добавим, что Мана – единственный крупный приток Енисея, вблизи краевого центра. Именно ледоход с Маны мы видим каждой весной.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ