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Общество2 ноября 2022 10:50

Нереально красивый ледостав начался на реке Мане недалеко от Красноярска

Зрелище заслуживает того, чтобы выехать за пределы города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Нереально красивый ледостав начался на реке Мане недалеко от Красноярска

Нереально красивый ледостав начался на реке Мане недалеко от Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нереально красивый ледостав удалось увидеть и запечатлеть корреспонденту «Комсомолки» на месте впадения реки Маны в Енисей, в окрестностях поселка Усть-Мана. Чистое высокое небо, синяя вода под ослепительным осенним (а может, почти зимним) солнцем. И тонкие хрусталики замерзшей реки, похожие на разорванные паутинки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас это все напоминает весенний ледоход – вниз по течению неспешно плывут кусочки льда, которые успели намерзнуть за ночь среди гор. Там температура воздуха ниже, чем на открытом пространстве и в черте поселка Усть-Маны. Поэтому днем, едва потеплело, лед начал движение вниз. Выплывает из-за поворота, идет под мостом, и тут его подхватывает Енисей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Температура воды в Енисее выше 4 градусов, поэтому льдинки не доходят до Красноярска, за двадцать километров они тают без остатка. И так продолжится, пока ночные морозы не окрепнут. Добавим, что Мана – единственный крупный приток Енисея, вблизи краевого центра. Именно ледоход с Маны мы видим каждой весной.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ВОПРОС ДНЯ