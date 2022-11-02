Красноярские депутаты обсудили муниципальную программу почти на 80 миллиардов рублей

Фото: Горсовет Красноярска

Депутаты Красноярского городского Совета рассмотрели проект муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Обсуждение состоялось на заседании комиссии по социальному развитию. На отрасль предполагается в 2023 и 2024 годах выделить по 27 миллиардов рублей, в 2025 году – порядка 23,5 миллиардов. Средства пойдут на строительство и ремонт школ и детских садов, оснащение учебных заведений современным оборудованием. Так, в программе запланировано возведение детских садов на улице Крайней и в IV микрорайоне жилого района «Бугач», проектирование зданий под дошкольное учреждениевVI микрорайоне жилого района «Покровский», под школы в микрорайоне «Тихие Зори» и в районе «Мичуринский» (на 1500 и 1280 мест соответственно). Часть бюджета будет направлена на реконструкцию и капитальный ремонт аварийных школ №№ 21, 47, 86. Также в 2023 году муниципалитет намерен приобрести и смонтировать модульное здание школы №50, благоустроить прилегающую к ней территорию и оснастить учреждение современным оборудованием.

Кроме того, продолжится ремонт пищеблоков в школах и оснащение их технологическим оборудованием. В 2023 году проведут капремонт таких помещений в лицее №1, школах №№6, 84, 129, 144, разработают проектно-сметную документациюна капремонт пищеблоков лицея №6, школ №№69, 7, 89, 129, 147.

Ещё одно направление работы, которое планируется профинансировать в трёхлетней перспективе, - капитальный ремонт пришкольных спортивных площадок. В бюджете заложены средства на приведение в порядок площадок и на устройство на них плоскостных сооружений в школах №№ 5, 27, 30, 108, гимназии №1 «Универс». Также деньги предполагается выделить на замену искусственного футбольного поля в школе №23.

Стоит отметить, что проект программы для образовательной отрасли, как и в предыдущие периоды, разрабатывался с участием депутатов горсовета – они постоянно находятся на связи с избирателями и в курсе их актуальных потребностей. Не удивительно, что план развития образования вызвала большой интерес муниципальных парламентариев. Так, депутат Игорь Сорокин уточнил у руководителя главного управления образования Марины Аксёновой, вводятся ли в красноярских школах меры поддержки детям мобилизованных. По ее словам, 25 октября губернатор края подписал соответствующий указ, по которому с 1 ноября дети мобилизованных начнут получать бесплатное питание в образовательных организациях. Также детям мужчин, участвующих в специальной операции, будет предоставлено внеочередное право на посещение детского сада, групп продленного дня и другие привилегии.

Обсудили и иные направления работы. Так, депутат Оксана Ларионова отметила необходимость ремонта спортивных площадок в летних лагерях, Дмитрий Власов обратил внимание коллег на развитие инклюзивного образования, Марина Малышева – на своевременную замену освещения в общеобразовательных учреждениях.

Депутаты внесли администрации города ряд предложений по организации школьного питания. Народные избранники считают, что необходимо выделить дополнительные средства на ремонт школьных пищеблоков. Также, по мнению депутатов, требуется проанализировать действующую схему организации школьного питания и включить в муниципальную программу индикаторы, характеризующие качество реализации этого направления работы. Кроме того, в целях сокращения очередности в детских садах муниципальные парламентарии рекомендовали администрации пересмотреть условия сотрудничества с предпринимателями, работающими в сфере дошкольного образования.

В результате обсуждения комиссия рекомендовала администрации города утвердить муниципальную программу с учётом предложений депутатов.

«Объём средств, выделяемых на программу, огромнейший. Реализовать все направления и при этом качественно исполнить бюджет - большой труд. Спасибо главному управлению образования за работу. Они отвечают и за строительство, и за содержание образования, за школьные автобусы, питание, медицинское обслуживание в учебных заведениях. Это очень широкий фронт работы, и депутаты серьезно спрашивают за всё», - отметила по итогам заседания председатель комиссии Марина Малышева.

Добавим, на сегодня депутаты завершили обсуждение проектов муниципальных программ – основы бюджета города на 2023 год и плановый период 2023-2025 годов.Эта ежегодная работа позволяет народным избранникам включать в бюджет предложения, которые получают от избирателей.