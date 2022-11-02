Проект «Чистый Норильск» помог избавить север Красноярского края от тысяч тонн металлолома

Фото: Марина ПЕШКОВА

С весны прошлого года в Норильске ведется очистка территорий от промышленного мусора и заброшенных сооружений. Продлится уборка вплоть до 2030 года, а её финансирование в общей сложности составит 40 млрд рублей. Масштабный проект, который получил название «Чистый Норильск», реализует «Норникель». Компания по собственной инициативе выделила средства, создала специальное подразделение, наняла сотрудников и закупила оборудование.

Фото: Марина ПЕШКОВА

Всего в ближайшие 10 лет в Норильске планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, 2 млн тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. Поставленные цели более чем достижимы, если учесть, что только с начала этого года уже демонтирован 81 объект и собрано почти 6 тысяч тонн бесхозного металла.

Благодаря амбициозным планам, серьезным вложениям, а также экологическому эффекту, который будет достигнут в результате, «Чистый Норильск» стал частью федерального проекта «Чистая Арктика». Это еще более масштабная инициатива, охватившая сразу несколько арктических субъектов и свыше трёх тысяч участников из разных регионов России. На сегодняшний день общими силами с северных территорий убрано порядка 5 тысяч тонн отходов.

Фото: Марина ПЕШКОВА

С недавнего времени «Норникель», как инициатор проекта «Чистый Норильск», также занялся переработкой собранных отходов, а именно – металлолома. Вот уже как 1,5 месяца работает цех, оснащенный 18-метровыми пресс-ножницами. Это целый комплекс, в составе которого пресс-камера и кабина управления, оборудованная по последнему слову техники. Машина с легкостью перемалывает даже 20-тифутовые контейнеры, а за один час работы способна переработать до 20-ти тонн металлолома.

Фото: Марина ПЕШКОВА

Также в арсенале цеха – гидравлические ножницы, которые работают с более тонким металлом и позволяют перекусить трубу, балку, рельсу диаметром до метра. Общие затраты на закупку техники составили порядка 160 млн рублей.

Фото: Марина ПЕШКОВА

«На сегодняшний день переработанного лома черных металлов уже порядка 40 тысяч тонн. Он режется в определенный габарит согласно ГОСТу, а после складируется на площадке накопления готовой продукции. Затем металл увозят с территории Норильска для дальнейшей переработки и реализации», - рассказал Алексей Гагарин, представитель предприятия «Единое складское хозяйство», на базе которого ведутся работы.

Фото: Марина ПЕШКОВА

Справляться с объемами металлолома позволяет и другая современная техника: четыре крана-перегружателя и экскаватор. Цех работает под открытым небом в круглосуточном режиме и продолжит переработку металла даже зимой. Не будет перерывов и в уборке, которая поможет стать Норильску более чистым и ухоженным городом.