Красноярскэнергосбыт вводит особые условия для мобилизованных и их семей

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ПАО «Красноярскэнергосбыт» предлагает мобилизованным и их семьям особые условия при расчетах за электроэнергию. Предусмотрено несколько вариантов: исключение мобилизованного члена семьи из расчета объема потребления по нормативам (при отсутствии или неисправности прибора учета), предоставление при этом на мобилизованного гражданина соцнормы, а также реструктуризация долга на особых условиях при его наличии.

Исключение мобилизованного члена семьи из расчета объема потребления по нормативам

Если в квартире не установлен счетчик или он неисправен, расчет объема потребления электроэнергии производится по нормативам потребления, установленным приказом министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Норматив зависит от нескольких факторов, в том числе – от количества зарегистрированных проживающих или собственников. При мобилизации одного из членов семьи расчет объема потребления электроэнергии по нормативам будет производиться за минусом одного зарегистрированного жильца/собственника. Фактическая выписка с места регистрации не потребуется. Если счетчик в квартире или доме установлен, то дополнительные действия не нужны, т.к. фактический объем потребления автоматически снизится при отъезде одного члена семьи. Нужно только своевременно передавать показания.

Предоставление соцнормы на мобилизованного

Социальная норма потребления – объем потребления электрической энергии, который оплачивается по льготной цене. Размер соцнормы зависит от количества зарегистрированных граждан. Если в жилом помещении зарегистрирован один человек, то социальная норма предоставляется в размере 110 кВт*ч. Если зарегистрировано два и более человек – социальная норма предоставляется в размере 75 кВт*ч на каждого зарегистрированного гражданина. Для тех, кто живет в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками, соцнорма в период с 15 сентября по 15 мая составляет 400 кВт*ч на домохозяйство в месяц, в иные периоды – 75 кВт*ч на каждого зарегистрированного человека в месяц. При отсутствии зарегистрированных граждан по конкретному адресу оплата всего объема потребленной электроэнергии производится по тарифу сверх соцнормы. При мобилизации одного из членов семьи соцнорма на него будет сохраняться, несмотря на временное исключение одного зарегистрированного жильца из расчета объема потребления электроэнергии по нормативам. За жилым помещением будет сохранено то количество льготной электроэнергии, которое было закреплено до момента убытия призванного.

Так, при отсутствии счетчика норматив потребления на двухкомнатную квартиру, в которой зарегистрированы трое человек и установлена электроплита, составляет 276 кВт*ч в месяц, 225 кВт*ч из них оплачиваются по социальной норме, то есть льготной цене. При проведении перерасчета в случае мобилизации норматив уже составит 238 кВт*ч, а соцнорма останется прежней – 225 кВт*ч. При тарифе 2,09 руб./кВт*ч за ресурс, потребляемый по соцнорме, и 3,36 руб./кВт*ч – сверх нормы экономия составит 127 рублей в месяц.

Реструктуризация долга на особых условиях

Если в семье есть мобилизованный, можно оформить реструктуризацию задолженности за электроэнергию. Рассрочка предоставляется на 6 месяцев, без первоначального взноса, размер ежемесячного взноса определяется индивидуально. Также индивидуально может быть согласован иной график.

Важно:

Особые условия предоставляются если мобилизованный является собственником жилья или имеет регистрацию. Обратиться могут непосредственно сами призванные или их близкие. Необходимо предоставить заявление и документ, подтверждающий факт призыва на военную службу по мобилизации. Если документы подаются для перерасчета (после возвращения мобилизованного), то дополнительно потребуется справка, подтверждающая период его временного отсутствия. Предоставить справку для перерасчета необходимо не позднее 30 дней с момента окончания военной службы.

КОНКРЕТНО

Перед обращением за предоставлением особых условий необходимо сверить информацию по жилому помещению:

- по телефону контактного центра ПАО «Красноярскэнергосбыт» 8-800-700-24-57 (пн. – пт. с 8:30 до 21:00, сб. с 8:30 до 17:00) или телефонам, указанным в квитанции,

- в личном кабинете клиента, в интернет-приемной или через сервис «Видеозвонок» на сайте krsk-sbit.ru,

- с помощью сервиса «Обратный звонок» на сайте компании,

- в официальных сообществах во «ВКонтакте» и «Одноклассники».