Красноярцев ждут теплые праздничные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждут достаточно теплые праздничные выходные. Синоптики GISMETEO дали прогноз погоды в Красноярске на длинные выходные ко Дню народного единства в 2022 году.

Так, в пятницу – в День народного единства 4 ноября днем в Красноярске будет около +5 градусов. Ночью похолодает до +1 градусов. Более подробный прогноз на эту дату можно прочитать здесь.

В субботу ожидается пасмурная погода, но без осадков. Дневная температура составит около +5 градусов, ночная – не выше 0. Осадков синоптики не ждут, как и сильного ветра. Максимальные порывы – около 4 метров в секунду.

В воскресенье ситуация значительно не изменится. Днем до +5 градусов, но пасмурно. Лишь под вечер погода испортится: поднимется ветер до 12 метров в секунду и пойдет снег с дождем. Ночью температура понизится до 0 градусов.

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