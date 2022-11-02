Опубликована программа мероприятий на День народного единства в Красноярске 4 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа мероприятий на День народного единства в Красноярске 4 ноября 2022 уже опубликована. Куда сходить, как отметить и где пройдут основные празднования рассказали в пресс-службе краевого правительства.

- 1-30 ноября экспозиции «Православие в Сибири» и «Паруса», а также выставка «Енисейская губерния». Место проведения: культурно-исторический центр «Успенский» в Красноярске на Лесной, 51;

- 2 ноября (14:00), 3 ноября (19:00) и 4 ноября (14:00) – «Этнографический карнавал», на котором расскажут о многообразии культур местных народов. Место проведения: Красноярский краевой краеведческий музей – на Дубровинского, 84;

- 3-8 ноября (в онлайн формате) и 3 ноября в 15:00 - «Большой этнографический диктант». Место проведения: Красраб, 100В;

- 3-4 ноября - День книгодарения в краевых библиотеках города Красноярска – красноярцы могут принести книги для детей Донбасса. Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека (Маркса, 114), Красноярская краевая детская библиотека (Корнетова, 2), Красноярская краевая молодёжная библиотека (Щорса, 46);

- 3-5 ноября – Кинопоказы: «Африка» (2021), «Красный призрак» (2020), «Михаил Зорин» (2020), «Мария. Спасти Москву» (2021) и «Оборона Диксона» (2015). Место проведения: в кинотеатрах и ДК городов края;

- 1-4 ноября - Литературные чтения в городе и крае – о культуре и обычаях народов РФ. Место проведения: уличные площадки в городах и селах края;

Куда сходить на День народного единства в Красноярске 4 ноября 2022 года

- с 11:00 часов – работа локаций силовых ведомств, включая военно-полевую кухню и выставку ретротехники и оружия. В 12 часов начнется митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!». Место проведения: площадь Революции в Красноярск.

- с 12:00 часов – акция «Российская ленточка»; выступления артистов и творческих коллективов, локации малочисленных северных народов, работа ремесленных мастерский, чайный шатер и другие мероприятия. Место проведения: площадь перед ТЦ «Красноярье» на Красрабе, 120;

- 12:00 часов – квиз для учеников 8-9 классов ко Дню народного единства. Концертные номера. Место проведения: Дом дружбы народов, Красраб, 100В;

- 14:00 часов – Единый почетный караул у Вечного огня. Место проведения: Музей «Мемориал Победы» на Дудинской, 2А;

- 15:00 часов – Концертная программа «Россия – это МЫ». Место проведения: площадь перед Культурным центром на Высотной, на Свободном, 48;

- 16:00 часов – выставка национальных культур и акции «#МЫВМЕСТЕ» и «Письмо моему Герою». Концерт «Мы вместе!» и вечер военной поэзии «Судьба и Родина едины». Место проведения: Дворец Труда и Согласия на Металлургов, 22;

- 17:00 часов - Концерт ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова «Сибирский характер». Место проведения: Красноярская краевая филармония на пр. Мира, 2Б;

- 20:00-22:00 часов – «Ночь искусства». Место проведения: Музейный центр «Площадь Мира» на пл. Мира, 1;

- 20:00-00:00 часов – мастер-классы по приготовлению ангарского рыбного пирога, мастер-класс по игре на балалайке, видеоконцерт конкурса «Dance Art», выставка фестиваля семейных талантов «Очаг». Место проведения: Государственный центр народного творчества (мероприятия пройдут в онлайн-формате);

- 5 ноября – концертная программа (13:00) и историческая реконструкция Второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции (операция «Марс») (14:00). Место проведения: Емельяновский район, село Еловое, мкрн. Придорожный, 1.

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