Кто на новенького?

Фото: Александр ПАНИОТОВ

Огромный регион привлекает туристов и путешественников неповторимой природой, необыкновенными промышленными сооружениями и историческими памятниками. Кто не слышал о Байкале и Алтае, не мечтал увидеть Обь и Енисей? Прогуляться по старинным улочкам сибирских городов, сделать фото на фоне самых мощных в стране гидроэлектростанций на Енисее и Ангаре? Но наследие прошлых лет постоянно пополняется новыми объектами, о них сегодня и рассказываем.

Самая длинная лестница в России

Красноярск, Торгашинский хребет. Ул. Базайская, 347/1

Ее открыли 1 декабря 2021 года, и она мгновенно стала знаменитой как самая длинная лестница в России. Длина - 1100 метров, 1683 ступени, перепад высот - 240 метров. Подъем занимает около 40 минут, спуск в два раза быстрее.

На верхней площадке – зона отдыха с самой длинной барной стойкой страны с видом на долину реки Базаихи и скалу Такмак. На Торгашинском хребте множество маршрутов разной протяженности и сложности для прогулок.

И уже есть местная легенда: если загадать желание на первой ступени и повторить его на последней, то оно обязательно сбудется!

Исторический квартал - наследие начала ХХ века

Красноярск, ул. Горького

Реставрация шести деревянных домов на улице Горького началась еще в 2017 году, и в 2021 году. Исторический квартал открыли для прогулок. Теперь Красноярск - один из немногих городов Сибири, который может похвастаться кварталом исторических зданий.

Фото: ИВАНОВА Диана

Это первый этап реставрации, второй предполагает строительство гостиниц, открытие ресторана, реставрационной мастерской и других площадок. В ближайшей перспективе - большие работы по благоустройству близлежащего Центрального парка и объединению этого пространства с набережной Енисея.

Музей «На свалке» - единственный в России

Иркутск 5-й км Александровского тракта

Музей «На свалке» - единственный и уникальный в своем роде. Он расположен на городском полигоне твердых бытовых отходов. Оригинальную экспозицию музея включают в обязательную программу для посещения местные жители и туристы из других городов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музей основан в 2015 году. Сначала поставили на въезде ворота в форме острога, потом башни. Сегодня музей «На свалке» - это уже большой комплекс, в который входит выставка экспонатов из старых деталей, зал воинской славы и военной техники под открытым небом. В одном из залов хранятся тысячи раритетных вещей времен Советского Союза и царской России.

Самый высокий флагшток за Уралом и самый большой в стране российский флаг

Красноярск, Николаевская сопка

Его установили 28 декабря 2022 года. Высота флагштока в Красноярске – 100 метров, в Санкт-Петербурге на 5 метров выше, установлен напротив «Газпром Арены» - и он самый высокий в России. Красноярск – на втором месте. Специально для него сшит и соответствующий по размеру государственный флаг РФ. Его размер 33х22 м и вес более 80 кг – он самый большой в России. Электрический спуско-подъемный механизм легко поднимает флаг на заданную высоту, а установленный анемометр автоматически регулирует высоту поднятия флага в зависимости от погодных условий.

Фото: правительство Красноярского края

Благодаря вертикальной подсветке флагшток с флагом виден и в темное время суток. Флагшток установлен на самой высокой точке в Красноярске – 505 м, откуда открываются виды на природные достопримечательности города – реку Енисей, национальный парк «Красноярские Столбы», Торгашинский хребет.

В 2021 году здесь была открыта смотровая площадка, выполненная из стекла и дерева. Также к вершине ведет канатная дорога спорткомплекса «Сопка», созданного к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года.

Центр «Эрмитаж-Сибирь» - единственный за Уралом

Омск, ул. Музейная, 4

Омское представительство Государственного Эрмитажа открыли в ноябре 2019 года, и оно стало третьим в стране – после Казани и Выборга. Центр «Эрмитаж-Сибирь» - это не просто музей, это большой культурный комплекс.

Фото: Центр «Эрмитаж-Сибирь»

Кроме выставочных залов, здесь разместились детский образовательный и молодежные центры, уникальный «Театр живописи», фонды советской и современной живописи и графики, народного искусства, а также реставрационная мастерская.

Экстрим-парк «Мраморка» - самая большая в России мраморная скала Хакасия

На двадцатом км трассы «Саяногорск - Черемушки»

Первый в Хакасии экстрим-парк открылся в 2019 году. А самая большая в России мраморная скала совсем не белая, а черная - такой цвет мрамор приобретает из-за осадков.

Здесь более 50 альпинистских и скалолазных маршрута для профессионалов и любителей. Остальные смогут добраться до смотровых площадок на высоте около 70 и 90 метров от земли. Отсюда видны горы, тайга, Енисей, форелевое хозяйство.

Фото: Геннадий ИЩЕНКО

В парке много экстримальных услуг: ночевка на высоте, в закрепленной на скале палатке-платформе, маршруты Виаферрата, кровати на цепях, ледолазание, восхождение на вершину и др.

Парк ангелов - память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня»

Кемерово, ул. Ленина, 35Б

25 марта 2018 года во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 детей и 23 взрослых. Трагедия потрясла всю страну. А 15 сентября 2019 года на этом месте открыли сквер, название для которого выбрали сами жители города.

Сквер разделен стеной с водопадом на две части. На одной из них находится часовня, внутри которой есть имена всех погибших во время трагедии. Вторая часть сквера предназначена для активного отдыха детей.

«Белокуриха-2» - совершенно новый курорт

Алтайский край, в десяти километрах от действующего курорта Белокуриха

До него можно добраться по современной высокотехнологичной дороге-серпантину со смотровыми площадками.

Уже построены лыжно-биатлонный и музейный комплексы.

В 2018 году открыт горнолыжный комплекс «Мишина гора» с трассами среднего уровня сложности и тюбинговой трассой длиной 240 метров.

Буддийский храм - самый большой в России Кызыл

На въезде в город

Тридцать лет назад в Кызыле побывал духовный лидер Далай-лама XIV, и когда его спросили, где можно возвести дацан, он указал место. Но начать строительство смогли только в 2014 году, а откроют храм в первом полугодии 2023 года.

Фото: «ЗР Групп»

Его возвели по уникальному проекту. Высота - 56 метров, внутри будет установлена 10-метровая статуя Будды, в которую заложен прах Будды Шакьямуни, дарованный Ламой. Всего будет шесть статуй, над которыми работает известный художник и скульптор Даши Намдаков.

Новый храмовый комплекс станет еще одной визитной карточкой Тувы и местом притяжения туристов.

Специальный проект «Комсомольской правды» «Время Сибири» к КЭФ-2023