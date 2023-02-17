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Общество17 февраля 2023 0:00

В Красноярске на выходных будет тепло и снежно

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 18-19 февраля 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных потеплеет до -4 градусов

В Красноярске на выходных потеплеет до -4 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярск на грядущих выходных потеплеет до -4 градусов. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

Так, в субботу днем потеплеет до -4 градусов. Погода будет пасмурной, возможен небольшой снегопад. Ветер в целом будет несильным, но возможны порывы до 13 метров в секунду. Вечером же похолодает до -10 градусов.

В воскресенье выглянет солнце, снег прекратит идти, а дневная температура установится на комфортных -5 градусах. Ветер же стихнет окончательно, порывы не больше 3 метров в секунду. Ночью температура понизится до -14 градусов.

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