В Красноярском крае хаски убила шесть животных и напала на мужчину

Одна из погибших овец

15 февраля в полицию поступило сообщение, что в селе Шалинское собака породы хаски убила шесть голов скота и напала на 75-летнего мужчину. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

50-летний сельчанин рассказал, что соседская хаски задрала нескольких овец и ягнят в частном подворье, а также напала на его отца, который едва отбился от атаки агрессивного зверя.

Пострадавший пенсионер рассказал, что увидел, как зверь убивает его скот, попытался отогнать, но собака отреагировала агрессивно. Пес сначала вцепился в рукав, а потом пытался укусить за лицо. Пытаясь спастись, мужчина схватил кочергу и несколько раз огрел собаку, после чего та убежала.

Оказалось, что в общей сложности собака убила четырех овец, а двух ягнят и вовсе найти не удалось. Владельцем собаки оказался сосед, с его согласия породистого пса усыпили. Полицейские собираются его опросить.

Сейчас МВД выясняют обстоятельства. Пока составлен административный материал, который отправлен в административную комиссию села. Как «КП-Красноярск» сообщил собственный источник, административная комиссия решит, как привлечь хозяина собаки к ответственности.