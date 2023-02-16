В Красноярском крае подорожал набор продуктов для приготовления блинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликована стоимость продуктов для приготовления блинов в крае. Красноярскстат подсчитал, сколько стоят продукты для блинов на Масленицу в Красноярске в 2023 году.

За год в цене увеличился практически все масленичные продукты. Единственное исключение – это яйца. В целом накрыть стол на Масленицу в Красноярске в 2023 году стало значительно дороже.

Цены (за литр, килограмм) такие:

- сгущенка – 348 рублей (+24,5%);

- творог – 504 рубля (+14%);

- варенье – 450 рублей (+11,3%);

- молоко – 76 рублей (+10%);

- сливочное масло – 871 рубль (+9%);

- сахар – 71 рубль (+8,6%);

- икра – 5 996 рублей (+8%);

- сметана – 316 рублей (+7,3%);

- мука – 51 рубль (+6,3%);

- соль – 25,5 рублей (+6,3%);

- мед – 633 рубля (+4,7%)

- подсолнечное масло – 146 рублей (+2,2%);

- яйца – 76 рублей (-6,7%).

Напомним, что масленица начнется уже на следующей неделе. У красноярцев будет короткая рабочая неделя и длинные выходные.