В Красноярском крае подорожал набор продуктов для приготовления блинов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Опубликована стоимость продуктов для приготовления блинов в крае. Красноярскстат подсчитал, сколько стоят продукты для блинов на Масленицу в Красноярске в 2023 году.
За год в цене увеличился практически все масленичные продукты. Единственное исключение – это яйца. В целом накрыть стол на Масленицу в Красноярске в 2023 году стало значительно дороже.
Цены (за литр, килограмм) такие:
- сгущенка – 348 рублей (+24,5%);
- творог – 504 рубля (+14%);
- варенье – 450 рублей (+11,3%);
- молоко – 76 рублей (+10%);
- сливочное масло – 871 рубль (+9%);
- сахар – 71 рубль (+8,6%);
- икра – 5 996 рублей (+8%);
- сметана – 316 рублей (+7,3%);
- мука – 51 рубль (+6,3%);
- соль – 25,5 рублей (+6,3%);
- мед – 633 рубля (+4,7%)
- подсолнечное масло – 146 рублей (+2,2%);
- яйца – 76 рублей (-6,7%).
Напомним, что масленица начнется уже на следующей неделе. У красноярцев будет короткая рабочая неделя и длинные выходные.