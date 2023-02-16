Соблазнительная монахиня для 15-летнего подростка: красноярская няня рассказала о буднях в богатых семьях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вокруг профессии няни крутятся самые разные страшилки, мол, когда родители закрывают за собой входную дверь, бебиситтер (современное название няни – прим.ред) превращается в монстра. Многие, стремясь обезопасить себя и своего ребенка, устанавливают дома камеры, просят «случайно» заглядывать в гости соседей или друзей и даже устраивают малышам медицинские осмотры с пристрастием по возвращению домой. К такому «контролю» большинство нянь относятся спокойно, понимая, что им доверяют самое ценное. Но иногда родители переходят все допустимые границы…

- Вот уже 14 лет я работаю с семьями и помогаю им с воспитанием детей, - рассказывает «КП-Красноярск» профессиональная няня Ольга С. - В профессию я попала случайно, на тот момент я работала воспитателем в детском саду. На выпускном ко мне подошла одна из родительниц моих воспитанников. У нее недавно родился младшенький, очень нужна была помощь, так как у старшего много кружков, начинается школа, одна она не сможет разрываться между детьми. Я и согласилась. Это были три года счастья и создания моих «розовых очков». Ведь все складывалось идеально – мне полностью доверяли взрослые, дети меня обожали, условия просто шик. Но пришла пора расставаться, семья уезжала из Красноярска в Москву расширять бизнес. Я думала, что дальше все будет также легко, доверительно и просто. Как же я ошибалась…

«ВОТ ВАМ БАНОЧКА ДЛЯ АНАЛИЗОВ, ТУАЛЕТ НАПРАВО»

- Пошла череда собеседований с семьями. Рекомендации у меня хорошие, семья рассказала обо мне своим друзьям, многие захотели воспользоваться моими услугами, поэтому я могла выбирать, с кем работать. Прихожу я к семье с тремя детьми. Папа бизнесмен, мама домохозяйка. Самому старшему из ребятишек 5, среднему 3 и младшенький только-только появился на свет. Для него уже была круглосуточная няня, я должна была следить за старшими, возить их на секции, кормить и заниматься развитием. Разговор был приятный, спокойный, нюансы обговорили. Я согласилась на испытательный срок.

Приехав к 7 утра на следующий день, меня на пороге встретила медсестра из частной лаборатории. Я думала, что кто-то из детей или взрослых заболел. Но нет, пришла она по мою душу. Меня провели в ванную, опшикали каким-то дезинфецирующим средством, выдали форму. Выдали баночки для всех видов анализов и отправили в туалет. Я, мягко говоря, была удивлена.

Затем осмотрели мои руки, взяли кровь из вены и попросили снять штаны, чтобы сдать мазки! Санкнижке они не доверяют, только своим врачам. Вдруг, как сказала мама троих детей, я их сифилисом или наркоманией заражу. Бежала я оттуда, сломя голову.

НЯНЯ, ДОМРАБОТНИЦА И… СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ МОНАХИНЯ

- Через несколько лет мне вновь нужно было сменить семью – везет мне на раскручивающихся бизнесменов. Найти подходящую в тот раз почему-то было сложнее всего: все «знакомые» недавно нашли себе нянь и очень удачно. Отмечу, что у меня сейчас есть определенный список критериев: я не работаю в выходные, ночью (только за тройную оплату и если прям совсем беда-беда), мой рабочий день заканчивается в 19:00 (далее идет почасовая оплата), у меня есть официальный договор (у меня ИП), я не готовлю обеды, не занимаюсь стиркой вещей, и еще не делаю много чего другого. Тогда такого списка еще не было и это становилось причиной многих недопониманий, так как опыта в обсуждении вопросов рабочего режима было еще маловато.

Семью я искала несколько месяцев. Пока собеседовалась, занималась частным репетиторством и оказывала услуги формата «няня на час». Одним вечером нужно было остаться с 15-летним подростком, папа уезжал на ночь загород, сыну не доверял, хотел обойтись без вечеринок в доме и общения с участковым. По идее, делать особо ничего не нужно было, смотри телевизор, читай книжечки и не пускай гостей. Счастье, а не заказ.

На выходе, мужчина внезапно просит закинуть стирку, помыть полы и приготовить мальчику ужин. Сказать о том, что я не домработница, я, конечно же, тогда не смогла – молодая, зеленая, да и заказ терять не хотелось, особенно когда услышала сумму в 15 000 сверху. Но это еще полбеды. Далее следует фраза: «Когда будете готовить - переоденьтесь, пожалуйста, одежда у меня в спальне на кровати. Сын вам ключ от комнаты выдаст». И, хихикая, вышел из квартиры.

Оказалось, что папочка немного с придурью, решил устроить сыну незабываемый вечер, раз на тусовку не пустил. Мальчик тащился от какого-то популярного фильма с монахинями, так отец достал очень откровенный костюмчик и приготовил для няни. Ну, знаете, такой, где спина открыта полностью, а ягодицы едва не вываливаются в вырез. «А чо такова? Пусть «малыш» порадуется».

«ЕШЬ ТАК, ЧТОБЫ Я ТЕБЯ НЕ ВИДЕЛА»

Пунктик питания няни – разговор отдельный. Его нужно обговаривать сразу же, ест ли няня свою еду, либо её кормят работодатели. Иначе может получиться так, что няня «объест» родителей, либо будет голодная и, соответственно, злая (шучу). Я обычно ем свою еду, но семьи всегда говорят – бери в холодильнике все, что хочешь и не заморачивайся, пользуйся посудой, чайником и так далее.

В тот раз я также на собеседовании обозначила, что буду обедать своей едой. Мама, общавшаяся со мной, слегка скривилась, но согласилась. Утром я принесла несколько контейнеров, спросила, могу ли я поставить их в холодильник, на что в ответ получила четкое «нет». Удивилась, спросила, куда можно убрать еду, чтобы она не пропала? В ответ: «Мне без разницы, но не в квартире». Странно, но ладно. Выставила на балкон, как раз зима была.

Пришло время обедать, я покормила ребенка, уложила его спать и сама села пообедать. Хотела взять вилку и тарелку, обычно всегда так делаю и все к этому хорошо относятся, но подскочила мама с очень недовольным видом, и отобрала у меня это все. Мол, не трогайте, посуда дорогая. Вот вам одноразовое.

Окей, взяла одноразовую посуду, мысленно прощаясь с семьей и обновляя свое резюме, ставлю все это на стол, и вижу уже не недовольное, а разъяренное лицо женщины. Шипя, она произносит: «Вон из кухни, ешь где-нибудь так, чтобы я тебя не видела, иди в туалет!». Хватает меня за руку, другой рукой берет тарелку, и тащит меня к туалету. «Здесь будешь обедать всегда, еще мне не хватало тебя на кухне». Стоит ли говорить, что обедать я не стала, убежала оттуда раньше окончания рабочего дня, и теперь всегда уточняю у работодателя при собеседовании, можно ли есть на кухне?

ТОП-3 самых странных привычек родителей:

Выходить завтракать в нижнем белье

Самая, кстати, распространенная вещь среди мужчин. Многие настолько привыкают к няне, что она для них как член семьи. А семью то можно и не стесняться.

Помечать сколько осталось крема в банке, шампуня и дорогого алкоголя в бутылках

Интересно, что некоторые родители готовы безоговорочно доверить няне своих маленьких детей, но считают, что она будет пить их алкоголь, есть их икру, воровать крема, шампунь и средства для стирки. Поэтому они помечают маркером остаток, записывают их в отдельную тетрадку и по приходу все сверяют.

Оставлять на няню не только ребенка, но и домашних питомцев по умолчанию

Почему-то многие думают, что няня обязана сидеть не только с ребенком, но и заниматься собаками, кошками и прочими питомцами: «Ну, это же тоже наши дети». Нет, только по предварительной договоренности.