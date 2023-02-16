Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Красноярске

Яндекс запустил в Красноярске социальный проект «Помощь рядом». Теперь благотворительные фонды, которые помогают людям с особенностями здоровья, смогут перевозить подопечных на такси бесплатно.

Отмечается, что все поездки будут совершать водители из таксопарков — партнеров сервиса Яндекс Go. Все они имеют высокий рейтинг, а перед началом работы в проекте - будут ознакомлены с необходимыми обучающими материалами.

Соцпроект «Помощь рядом» в Красноярске сотрудничает с такими фондами, как «Подарок ангелу», «Вера» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Организации помогают людям с ограниченными возможностями или проблемами со здоровьем. К примеру, «Вера» помогает пациентам хосписов, а «Подарок ангелу» — детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Одна из наших подопечных на инвалидной коляске учится в специальной школе и посещает трехнедельные курсы реабилитации. Школа находится в шести остановках от дома, а центр реабилитации — в другом конце города. Совместить школу и дальние поездки на лечение в Красноярске через пробки в разных концах города просто невозможно. Программа поездок очень поможет семьям в похожих ситуациях все успевать, не жертвуя ни обучением, ни реабилитацией», - отмечает Анна Корзун, координатор проекта «Близкие люди» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Поездки в рамках проекта оплачивает сам Яндекс, также на это идут пожертвования пользователей. Поддержать проект может любой пользователь сервиса такси, для этого достаточно включить в приложении Яндекс Go округление, и при поездке стоимость каждый раз будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 133 рубля, с карты будет списано 140 рублей. Эта разница и пойдет на оплату поездок для подопечных благотворительных фондов.

Отметим, что при желании можно пожертвовать и более крупные суммы, включив более крупные номиналы для округления: 50, 100 рублей и т.д.

Добавим, что ежемесячный вклад Яндекса составляет 12 млн рублей, все эти средства идут на организацию бесплатных поездок и закупок для фондов.

«Программа «Поездки для НКО» позволит подопечным фондов добираться на лечение, учебу или по другим важным делам. Это значит, что будет меньше пропусков занятий и процедур из-за сложных погодных условий, меньше опозданий на важные собеседования и больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью», - говорит директор проекта «Помощь рядом» Илья Шаров.

Напомним, Яндекс запустил «Помощь рядом» в марте 2020 года. Сейчас проект организует бесплатные поездки на такси в 30 российских городах. За последний месяц подопечные благотворительных фондов совершили более 35 тысяч поездок. В проекте участвуют свыше 100 тысяч водителей. Яндекс также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса, запустил программу закупок для фондов и выдает гранты на размещение социальной рекламы — это тоже часть проекта «Помощь рядом».