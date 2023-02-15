Красноярцы смогут посмотреть на пролет МКС невооруженным взглядом. Фото: sky.sibsau.ru

Красноярцы смогут невооруженным взглядом понаблюдать за полетом Международной космической станции. Об этом сообщает руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков.

Первый модуль МКС был запущен еще в 1998 году. Сейчас – это крупнейший рукотворный объект в космосе, вместе с солнечными батареями станция имеет размер 108 х 72 м.

И МКС часто можно увидеть в небе, что сбивает с толку неопытных наблюдателей, принимающих станцию за НЛО. Чтобы специально увидеть МКС нужно смотреть в небо в юго-западном направлении над горизонтом утром или вечером.

Однако не все так просто. Чтобы точно увидеть МКС необходимо оптимально подобрать время для наблюдения. Сделать это можно по данным таблицы, которая представлена на сайте обсерватории. Есть и еще одно условие: небо должно быть чистым от облаков.