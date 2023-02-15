В Красноярском крае под поезд попал мужчина, которого перед этим не пустили в автобус. Фото: УТ МВД по СФО

В ночь на 15 февраля в Красноярском крае под колесами поезда погиб 36-летний вахтовик. Об этом сообщает УТ МВД по СФО.

Трагедия случилась на станции Козулька. Известно, что мужчина возвращался домой с вахты. Он собирался добраться на автобусе, но его не впустили, обосновав это тем, что тот пьян.

Тогда мужчина решил пойти мешком через ЖД-пути. Видя приближающийся поезд, он перешел на соседнюю колею, где его сбил встречный состав. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, мужчина погиб на месте.

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются транспортные следователи и полицейские. Правоохранители напоминают, что риск несчастных случаев на железных дорогах повышается в состоянии алкогольного опьянения.