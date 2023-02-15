В Красноярске собирают подписи в защиту дендрария в Академгородке от застройки. Фото: vk.com/club153646201

В Красноярске начался сбор подписей за сохранение дендрария в Академгородке. Сбор организовала доктор биологических наук и научный сотрудник Института леса Наталья Михеева.

Напомним, что Красноярский научный центр СО РАН через суд требует лишить территорию статуса особо охраняемой природной территории. В случае положительного исхода для научного центра, дендрарий может быть застроен домами.

Такие планы у ученых были еще в 2015 году. Но в тот раз суд отказал научному центру. Спустя 8 лет они решили сделать еще одну попытку. Дело в том, что территория дендрария находится в федеральной собственности с правом КНЦ СО РАН на безвозмездное пользование, а природоохранный статус не позволяет вести на территории строительство.

Первое заседание арбитражного суда по делу дендрария пройдет 17 февраля. Наталья Михеева призывает красноярцев собрать подписи именно к этой дате. Подробности по ссылке.

Добавим, что академовский дендрарий был открыт в далеком 1977 году. Здесь удалось вырастить уникальную для сибирских широт флору. Общая площадь природоохранной территории 15,2 га.

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