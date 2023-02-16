Крупнейшее мероприятие «Неделя сметчика» пройдёт при поддержке партнёра Cabinet.one

Каждый год Сибирский межрегиональный информационный центр совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства собирают профессионалов сметного сообщества для решения сложных задач, и обсуждения всех нововведений в сфере строительства.

В этом году информационный портал «CABINET» предложил внести особенность, и разделить мероприятия для «заказчиков» и «подрядчиков», чтобы ни один вопрос не был оставлен без внимания.

В рамках недели специалистам представляется возможность посетить несколько направлений, так как зная многозадачность данной профессии, специалисты должны быть всегда компетентны во всех направлениях, а именно:

13-14 марта пройдет повышение квалификации по теме «Ценообразование и сметное нормирование»

15-16 марта -повышение квалификации по теме «Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП»

15 марта – семинар «Составление смет на проектно-изыскательские работы»

16 марта – семинар «Экспертиза сметной документации»

17 марта - семинар «Проект организации строительства»

Не стоит забывать, что проект «Неделя сметчика» давно расширил свою географию, и ежегодно объединяет специалистов Урала, а также в ноябре собирает всех представителей профессионального сообщества в «Москве».

Традиционно ИСИИКС проводит конкурс на звание «Лучшего сметчика года», который каждый год отмечается пышным фуршетом и памятными призами победителям.

В этом году экспертами на образовательной площадке станут:

- Работкин Дмитрий Васильевич-Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства; Эксперт арбитражного суда в области строительства.

- Супрун Елена Дмитриевна -Руководитель сметно-договорного отдела, начальник отдела по ценообразованию и экспертиз - Институт стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства.

- Кисляков Михаил Михайлович- Эксперт в области строительных технологий, разработчик собственных методик работы со специалистами строительных компаний.

- Будруева Светлана Вячеславовна - Бизнес аналитик в области сметного ценообразования, внедрения BIM на этапе строительства, ПИР.

По словам организатора, еще до начала мероприятия, компании региона направили более 160 вопросов экспертам для разъяснения. Сегодня строительство в России развивается стремительными темпами, и очень важно не упустить ничего из этой цепочки изменений. Мы стоим на пути к BIM моделированию, и стремимся помочь адаптироваться ко всем изменениям нашим специалистам.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно на портале:

cabinet.one или по телефону 8-800-700-86-69