Житель Красноярского края лишился автомобиля из-за жестокого убийства барсука

Житель Красноярского края лишился автомобиля из-за жесткого убийства барсука Фото: Мария ЛЕНЦ

В феврале 2023 года в Новоселовском районе суд постановил изъять автомобиль в пользу государства у браконьера, убившего барсука в лесу. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

История началась еще в августе минувшего года. Инспекторы ДПС остановили 64-летнего водителя. Во время проверки под капотом автомобиля ВАЗ-2121 мужчины дорожные полицейские нашли труп барсука.

Оказалось, что сельчанин гулял по лесу с собакой и случайно встретил барсука. Недолго думая мужчина решил убить зверя пустить его на жир. Он натравил пса на животное, а когда питомец догнал цель, добил барсука битой.

Тот самый погибший барсук. Фото: МВД по краю

Никакого разрешения на охоту у мужчины не было. В его отношении завели уголовное дело за браконьерство. Как итог жителя Красноярского края приговорил к году лишения свободы условно, штрафу в 36 тысяч рублей, а автомобиль был обращен в доход государства.

В МВД «КП-Красноярск» пояснили, что автомобиль посчитали орудием преступления, так как на нем перевозилась туша убитого барсука.