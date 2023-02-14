Жители Таймыра и Эвенкии напишут диктант на родных языках Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

21 февраля отмечается Международный день родного языка. На севере Красноярского края проживают несколько коренных малочисленных народов – эвенки, долганы, ненцы, нганасаны, энцы. На Таймыре они составляют до 30% населения. В рамках образовательно-просветительской акции с 14 по 21 февраля представители КМНС напишут диктант на родных языках.

Тема этнографического диктанта - «Фольклорные герои моего народа». До наших дней сохранились сказания северных народов, в которых ярко отражены история, культурные традиции, обычаи, связанные с образом жизни и мировоззрением. Главными героями фольклора выступают как духи и божества, являющиеся воплощением сил добра и зла, так и богатыри эпоса, мифов, легенд, представленные в образе сильных, могущественных главных героев литературных и устных сказаний.

Читать диктант пригласили экспертов и преподавателей родных языков. А также ученых, изучающих северные этносы, научных сотрудников Института лингвистических исследований Российской академии наук. И, конечно же, активных носителей родных языков.

Прийти и написать диктант могут все желающие. Особенно ждут молодое поколение – школьников, студентов. Можно не говорить на родном языке в совершенстве (бывает и такое), а только знать его основы – все равно приходите. Также попробовать свои силы приглашаются воспитатели дошкольных образовательных организаций, языковые активисты, сотрудники научно- исследовательских институтов, учреждений культуры, книжных издательств. Повторяем: все желающие.

Площадки этнодиктанта откроются в библиотеках, школах, учреждениях культуры.