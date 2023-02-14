В Красноярске закрыли дымящий фенолом и аммиаком мясной цех Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска закрыли мясной цех, дымящий аммиаком, фенолом и диоксидом серы. Об этом сообщает минэкологии края.

Индивидуальный предприниматель держал мясной цех и дымил каждый день, вызывая неудобства для окружающих. В итоге на него пожаловались местные жители, и проверять работу предприятия пришли инспекторы минэкологии.

Специалисты отобрали пробы воздуха. Оказалось, что мясной цех дымил аммиаком, фенолом и диоксидом серы. Более того, оказалось, что предприниматель не снижал выбросы и в период действия режима «черного неба», а также не разработал план по снижению вредного воздействия на воздух.

История для предпринимателя кончилась плохо. Октябрьский райсуд определил приостановить работу цеха. Документы уже направлены судебным приставам для принудительного исполнения решения суда.

Напомним, что режим НМУ в Красноярске действовал с 10 по 14 февраля. В этот период краевой центр становился лидером антирейтинга городов по загрязненности воздуха в мире.