Пятая сессия Законодательного Собрания: Здоровье детей, помощь участникам СВО, туризм и метро

Фото: Константин КОРНЕЕВ

Очередное заседание краевых законодателей началось с новой традиции – торжественного исполнения гимна России. Старт в этом году получился весьма бодрым: четыре десятка вопросов повестки, многие из которых – в продолжение работы, начатой депутатами ранее. На этом акцентировал внимание и председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко:

- Пятая сессия стартует сегодня. Ориентируемся на плановый, насыщенный график работы, — в тех темпах и с тем чувством ответственности, которые мы сформировали за последнее время. В проекте повестки заседания 40 вопросов, они были рассмотрены и подготовлены комитетами. Над некоторыми работа началась в рамках предыдущей сессии, мы рассмотрим их в окончательной редакции, часть законопроектов будет обсуждаться в первом чтении, а срочные проекты законов будем рассматривать для принятия в двух чтениях.

На ключевых решениях остановимся подробнее.

ВЕЙПАМ – БОЙ

Здоровье подрастающего поколения – задача традиционно приоритетная. И здесь, к сожалению, нельзя все вопросы решить раз и навсегда – жизнь «подкидывает» новые вызовы, появляются новые риски. Набравшие пугающую популярность среди молодежи всевозможные курительные смеси на основе парогенерации - так называемые «вейпы» - стали настоящей проблемой. Об этом на заседании рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев. Для тех, кто не сталкивался с этой бедой, примеры, приведенные главой комитета, покажутся просто дикими. Но факт есть факт.

- Ситуация непростая, - рассказывает Илья Александрович. - Об этом говорят родители, учителя, директора школ, медики. Представьте, к врачам обращалась мама 10-летнего ребенка с просьбой помочь с зависимостью от вейпов. Но многие родители в таком «баловстве» не видят ничего страшного. Между тем, по словам главного врача краевого наркологического диспансера, частое использование может привести ребенка к энцефалопатии. «Парители» опасны, содержат канцерогенные вещества, которые могут нанести существенный вред здоровью.

Проблема доступности таких устройств, а в ряде случаев и самих сигарет для детей – не краевая, а национальная проблема.

Что делать в этой ситуации? Решать вопрос на уровне страны. Так, краевые парламентарии направят обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Депутаты просят ужесточить контроль над распространением вейпов и меры наказания за их продажу, в том числе через Интернет.

КОНКРЕТНО

Из обращения депутатов Законодательного Собрания Красноярского края:

«Учитывая указанные обстоятельства, оцениваем положительно и поддерживаем инициативу по дальнейшему комплексному развитию системы ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению электронных систем доставки никотина среди детей и подростков, включая возможность введения государственного регулирования производства, импорта и оборота никотинсодержащей продукции и запрет ее реализации посредством сети Интернет, установление единых обязательных требований к такой продукции, лицензирование деятельности, усиление уголовной и административной ответственности за потребление в запрещенных местах и реализацию несовершеннолетним, а также иные мероприятия и решения, в том числе запрещающие оборот данной продукции на территории Российской Федерации».

Отметим, наш регион на своем уровне всегда оперативно реагирует на новые вызовы. Хороший пример – история из 2015 года, когда решением подавляющего большинства депутатов в крае был установлен запрет на продажу алкогольных энергетических напитков. Тогда решение поддержали парламентарии всех фракций, без оглядки на политические предпочтения. И это правильный подход.

История же с вейпами вызвала на сессии серьезную дискуссию. В частности, депутат Денис Терехов заявил:

- Я лично вейпы не курю и не одобряю, активно борюсь с их употреблением среди своих друзей. Но проблемы в распространении вейпов не вижу. Дети пьют водку? Давайте запретим тогда водку! Мне кажется, запрещать электронные сигареты — это дело родителей и школы, они с этим вполне в состоянии справиться.

Напротив, парламентарии Владислав Зырянов, Вера Оськина и Ирина Субочева выразили уверенность, что вейпы — это не безобидное развлечение для детей и не просто модная электронная игрушка, коей ее считает часть наших земляков. Вред очевиден и огромен. Потому большинство депутатов поддержали обращение в Государственную Думу. И еще один позитивный момент: по словам Ильи Зайцева, в федеральном парламенте уже принято решение о создании специальной рабочей группы, которая займется всесторонним изучением вопроса и выработкой рекомендации для решения проблемы с вейпами.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО

Действие закона «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае» расширили, чтобы помочь участникам СВО. В список получателей бесплатной юридической помощи также добавили новые категории - контрактников, мобилизованных, добровольцев, отправившихся из Красноярского края в зону проведения СВО, а также их ближайших родственников.

Теперь все они смогут получить консультацию юриста в рамках краевой системы оказания бесплатной юридической помощи.

Средства, необходимые для предоставления этой услуги, уже заложены в краевом бюджете в достаточном объеме.

Данное решение стало продолжением работы по настройке большой системы поддержки участников СВО в крае, которая развивается и расширятся с прошлого года.

Напомним, что закон о бесплатной юридической помощи в крае был принят 10 лет назад. За это время перечень получателей этой льготы существенно расширился. Сейчас в него входят многодетные семьи, коренные малочисленные народы, обманутые дольщики, ветераны боевых действий, пострадавшие от недобросовестного капитального ремонта, жители аварийных домов. В прошлом году право на юридическую помощь депутаты краевого парламента предоставили также беженцам ЛНР и ДНР.

В ходе работы над законопроектом депутаты провели консультации с представителями Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов, по итогам которых обозначили дальнейшие направления развития системы оказания бесплатной юридической помощи.

И ДЛЯ МЕТРО НУЖНЫ ЗАКОНЫ

Пожалуй, самый крупный проект последних лет – метротрам – требует постоянного внимания всех ветвей власти. На минувшей сессии депутаты сразу в двух чтениях поддержали закон о строительстве линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

По словам первого заместителя министра транспорта края Рината Даутханова, проект метро многоуровневый и многоэтапный. Он требует поэтапного подхода как к проектированию и экспертной оценке, так и к финансированию, а главное – к актуализации региональных нормативных актов. Возможно, не самая визуально заметная работа, но принципиальная с точки зрения закона.

Согласно свежим решениям, метро признается объектом регионального значения. В документе говорится о трех этапах строительства, которые затронут не только Красноярск (станции на улицах Высотной, Шахтеров и Ястынской), но и Емельяновский район. До 2024-го будет проходить поэтапная разработка проектной документации.

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил:

- Мы должны пройти свою часть пути, связанную с законодательным обеспечением процесса. Практика по приданию такого статуса у нас есть — при подготовке объектов Универсиады. Это практика оправданная и соответствует уровню проекта и порядку его реализации.

В свою очередь председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев напомнил, что на сессии от 20 февраля вопрос о метро, развитии трамвайной сети и всего легкорельсового городского транспорта будет комплексно рассмотрен на расширенном заседании комитета.

ПРИНЦИП СОРАЗМЕРНОСТИ

Громкая история, которая в медиакругах в прошлом году получила название «Сарай-гейт» и касалась многочисленных странных строений и нарушений при выдаче городской земли предпринимателям, показала острую необходимость принятия важных решений в части землепользования в крае.

Так, на минувшем заседании депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».

Председатель профильного комитета Виталий Дроздов сообщил, что документ внесен депутатами как результат деятельности рабочей группы, созданной в краевом парламенте в прошлом году для расследования фактов злоупотреблений при застройке в Красноярске.

В частности, поправками в статью 11-го регионального закона меняется подход к образованию цен на земельные участки, находящиеся в государственной собственности края, либо те, где государственная собственность не разграничена. Их предлагают продавать под застройку за полную стоимость, за исключением части, находящейся под самим зданием, для которой будет сохранена льготная цена — 15 процентов от ее кадастровой стоимости. Действующая сейчас редакция закона распространяет льготную цену на весь участок.

- В ходе выявления вопросов, которые возникли в рамках деятельности нашей рабочей группы, мы пришли к выводу, что нужно менять законодательство. И это первый шаг, - сказал на сессии Виталий Дроздов. - Хочу отметить, что это касается только земель Красноярской агломерации и не касается других территорий, а также земли, которую люди используют для личных нужд. Следующий этап – внесение изменений более высокого, федерального уровня.

Индивидуальное жилищное или гаражное строительство, по словам председателя комитета, также не подпадает под действие нынешних изменений.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Закон «о мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также поменялся.

Причины продиктованы жизнью - по действующей редакции прием заявлений о выдаче сертификатов осуществляется ежегодно с 10 января по 31 августа. В итоге граждане, подавшие заявления ближе к концу срока, могут быть включены в реестр получателей лишь в ноябре, когда предусмотренных средств может уже и не хватить.

Поэтому предлагается сократить срок приема заявлений до 30 июня.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность для тех, кто включен в реестр, но не успел получить сертификат в текущем году, предоставлять сертификаты в срок до 1 февраля будущего года без повторного представления документов.

Практика показала, что значительная часть выданных сертификатов (около 90 процентов) реализуется в течение 7 месяцев с их даты выдачи. Поэтому предлагается сократить срок действия сертификата до 7 месяцев, а если получатель не приобретет жилье за этот срок, сертификат в рамках финансового года предоставят другому гражданину, включенному в реестр.

СКАЗАНО

Илья ЗАЙЦЕВ, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- Фактически законопроектом предусмотрено два очевидных улучшения для детей-сирот. Это изменение списка документов для получения сертификата и возможность не подавать повторное заявление. Ко второму чтению мы договорились с Минстроем в рабочем порядке посмотреть по датам, насколько необходимы предлагаемые изменения. Но принцип и вывод, к которому пришел комитет, таков: необходимо, чтобы после принятия закона во втором чтении детям-сиротам стало удобнее. Задача Минстроя в этом случае не упрощать себе жизнь, а заниматься планомерной работой, в том числе планировать расходы, чтобы не возникало ситуации, когда деньги на сертификаты неожиданно закончились.

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике. Фото: Константин КОРНЕЕВ

ПРОФИЛАКТИКА И ГОТОВНОСТЬ К СЕЗОНУ

Еще одной важной теме сразу несколько депутатов уделили внимание уже в рамках формата актуальных вопросов. Речь о приближающемся пожароопасном сезоне.

По мнению депутата Александр Бойченко, в целях профилактики уже сегодня нужно создать рабочую группу, проанализировать, что сделано для предотвращения возгораний, насколько эффективно расходовались средства на эти цели, насколько край готов к противостоянию стихии. Народный избранник предложил коллегам подготовить постановление по этой теме.

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко в ответ на это уточнил, что такая работа уже поручена профильному комитету по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС. В свою очередь председатель профильного комитета Алексей Кулеш проинформировал коллег, что выездное заседание по мерам профилактики пожаров намечено на март, и пригласил всех желающих принять в нем участие.

В продолжение темы депутат Борис Мельниченко поднял вопрос о необходимости проведения инвентаризации накопителей воды для тушения пожаров на территории края и попросил правительство края провести эту работу до наступления пожароопасного сезона.

Еще к одной резонансной теме обратился и депутат Александр Глисков. Речь шла о повышениях платы за тепло. По словам Александра Александровича, уже третий месяц не стихает возмущение красноярцев из-за высоких сумм, которые им пришли в платежках; сформировано несколько петиций, жители просят разобраться в природе появления огромным цифр и вернуть необоснованно взятые с них средства. Депутат считает, что нужно прекратить бездумное повышение тарифов по любому требованию ресурсников. По словам Александра Глискова, особое негодование людей вызывает на этом фоне экологический аспект. И в качестве одного из решений предложил провести слушания по проблеме повышения тарифов.

ТУРИЗМ. НОВЫЕ ПОХОДЫ

Председатель комитета, по спорту, туризму, молодежной политике и городской среде Александр Новиков коротко охарактеризовал еще один важный закон - о поддержке туризма в крае. Задача – помочь, организовать подготовку специалистов, понять, как развивать туризм в регионе.

- Серьезно поменялось федеральное законодательство, а также и наша региональная политика в регионе, - говорит глава комитета. - Это потребовало и изменения в закон. Полномочия субъектов также расширились. Если еще пару лет назад край вкладывал несколько десятков миллионов в развитие туризма, то сегодня эти цифры исчисляются сотнями миллионов. В том числе это деньги, которые мы распределяем между муниципалитетами. Речь и о подготовке гидов, и о инфраструктуре, ио других направлениях. У нас есть договоренность с агентством по туризму, что мы проведем большой круглый стол с представителями отрасли, чтобы «сверить часы», понять, куда мы двигаемся в части развития туризма в крае и какие еще законодательные изменения для этого потребуются.

Александр Новиков, председатель комитета по спорту, туризму, молодежной политике и городской среде. Фото: Константин КОРНЕЕВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей ДОДАТКО, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Заседание открывает парламентский сезон, хотя работа не прерывалась. Часть вопросов по принципиальным резонансным темам. Большой блок вопросов социальной повестки. Мы откорректировали законодательство по предоставлению звания «Материнская слава», расширили закон о бесплатной юридической помощи, добавив в него участников СВО и членов их семей. Еще один вопрос, который вызывает интерес, – закон, связанный со строительством метро. Работа стартовала. Сейчас мы работаем над весенней корректировкой бюджета, которая составит основное содержание нашей работы на ближайшую перспективу.