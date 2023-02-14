Красноярский край: первый в СФО, в десятке по стране

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили работу региона в рамках национальных проектов, подвели итоги 2022 года и поставили задачи на текущий год. В мероприятии участвовали спикер краевого парламента Алексей Додатко, председатели профильных парламентских комитетов, представители исполнительной власти. Модератором круглого стола выступил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

– Национальные проекты призваны решить стратегические задачи – комплексное развитие инфраструктуры, оказание качественных услуг и, как итог, повышение уровня жизни для каждого гражданина страны независимо от места его проживания, – отметил во вступительном слове Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края.

СКАЗАНО

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

– Подведение итогов реализации нацпроектов за 2022 год дает нам возможность увидеть, что у нас получилось, над чем нам нужно работать, и провести необходимую настройку по 2023 году. Система мониторинга нацпроектов полная и разносторонняя, она учитывает реализацию бюджетных средств, качество формируемой инфраструктуры и оказываемых услуг. Среди отдельных критериев есть и оценка жителями края того, что у нас получается.

РЕГИОН В ЛИДЕРАХ

В 2022 году Красноярский край принял участие в 12 национальных программах. По шести из них были полностью выполнены все поставленные цели. Это «Культура», «Цифровая экономика», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». По перечисленным направлениям регион находится на первом месте и в Сибирском федеральном округе, и по России. По другим шести проектам результативность также высокая – от 83,9 до 94,7%. В целом же по итогам 2022 года уровень выполнения национальных проектов составил 98,89%, что позволило краю занять место в десятке регионов-лидеров среди всех субъектов РФ.

В 2022 году реализация проектов профинансирована на рекордную сумму – 43,3 млрд рублей. С каждым годом эта сумма растет: по сравнению с 2021-м она выросла в два раза (тогда на нацпроекты было направлено 26,7 млрд рублей).

ВАЖНО

Всего за период 2019-2022 годов на реализацию проектов в крае с учетом средств местных бюджетов и внебюджетных источников направили около 150 млрд рублей, более 70 млрд из которых привлечены из федерального бюджета.

Традиционно самые большие средства направляются на поддержку семей с детьми, развитие дорожной инфраструктуры и обеспечение граждан жильем и комфортной городской средой.

В 2022 году из 393 запланированных по всему краю объектов введено в эксплуатацию 388, что составляет около 99%. Например, среди крупных и значимых объектов: подходы к автодорожному мосту через Енисей в районе поселка Высокогорский, строительство жилого корпуса Красноярского дома-интерната для ветеранов войны и труда, строительство пяти школ (в том числе самой большой за Уралом в микрорайоне Бугач Красноярска), благоустройство 120 дворовых территорий, 93 общественных пространств и многое другое. Депутаты отметили работу министерства строительства.

ПОКАЗАТЕЛИ И ЦИФРЫ

Представители исполнительной власти подробно доложили депутатам о том, что сделано по трем конкретным направлениям – модернизации первичного звена здравоохранения, туризму и развитию дорожного хозяйства. Так, введены 36 объектов в здравоохранении: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты; завершен капитальный ремонт 11 больниц и поликлиник, поставлено 68 единиц санитарного транспорта. На дорогах края появились новые камеры фотовидеофиксации нарушений, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы в Красноярской агломерации. В 2022 году Красноярский край (единственный из регионов СФО) вошел в число 18 субъектов Российской Федерации, где организовали туры для школьников 5-9 классов по социальным сертификатам. В результате путешествия по краю совершили 7839 ребят.

В Красноярске открыли одну из самых больших поликлиник за Уралом Фото: Мария ЛЕНЦ

– В 2022 году два направления претерпели значительные изменения: это туризм и безопасные качественные дороги, –сообщилпредседатель комитета по экономике и налоговой политикеЕгор Васильев. – Проект «Безопасные и качественные дороги» изначально выполнялся сложно, два года подряд фиксировалось его неисполнение. Но в прошлом году мы вышли на хорошие показатели и теперь хотим проанализировать результаты и дальше продолжать эту практику. По направлению здравоохранения, к сожалению, достижение показателей еще впереди. И нам необходимо вырабатывать совместно с коллегами из исполнительной власти шаги, которые позволят достичь реализации этого национального проекта в полном объеме на территории Красноярского края.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

После докладов представителей исполнительной власти депутаты высказали претензии и замечания по направлениям модернизации первичного звена здравоохранения и развития дорожного хозяйства. У депутатов возникло много вопросов к подрядчикам, которые срывают сроки строительства медицинских объектов. Виктор Кардашов задал вопрос по Ирбейской больнице, которая уже готова, а оборудование в нее до сих пор не завезено. Вера Оськина отметила, что установленные на трассе до Канска камеры не помогли снизить аварийность. Дорога не справляется с транспортной загрузкой, нужно ее расширять, а поскольку она является федеральной, то можно привлечь к решению депутатов Государственной Думы от края. Максим Маркерт добавил, что для безопасности дорог нужно не новые камеры устанавливать (они просто служат для сбора денег за нарушения), а качественно содержать дороги. Между тем норматив содержания дорог в крае из года в год недофинансируется.

Еще один важный момент, который отметили все депутаты, – необходимость решать вопросы комплексно, согласуя действия со всеми заинтересованными сторонами.

– Очевидно, должна быть «точка сборки», где осуществляется системная координация между разными национальными проектами в части строительства инфраструктуры, – резюмировал спикер краевого парлатента Алексей Додатко. – Чтобы возле новой поликлиники был благоустроен сквер и туда была подведена дорога. Чтобы при принятии решения, где строить следующие дома для бюджетников, учитывалась не только текущая потребность в кадрах, но и планы по возведению новой современной поликлиники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор Васильев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

– По итогам отчетной кампании 2022 года достигнуто 322 показателя и результата, 93,6% от плана. Это большой процент достижения. Но все-таки мы хотели бы большего. Конечно, нас интересует не только формальное исполнение проектов, но и то, как мы движемся к заявленным целям по духу национальных проектов, к тому, что имел в виду президент, когда их инициировал. Это широкий спектр задач – от вопросов демографии и материнского капитала до строительства школ, благоустройства наших дворов и дорог. В каждом отдельном случае мы понимаем, что хотим достичь конкретной цели. Например, говоря об установке камер на дорогах, мы в первую очередь имеем в виду не их количество, а достижение показателей безопасности дорожного движения. Или проекты по образованию: важно не количество квадратных метров построенных школ, а качество образования, предоставление услуги на высоком, современном уровне. Нам есть к чему стремиться и что исправлять по мере движения к цели.