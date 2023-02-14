Крупным компаниям интересны талантливые красноярские студенты. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Сибирский федеральный университет – один из лучших в Сибири и в стране, несомненно. Однако, как и другие, он сталкивается с трудностями: выучил своих студентов, вложил в них душу, знания, ресурсы, вручил дипломы, но часть выпускников не может реализовать себя по специальности первые пару лет. Между тем, крупные предприятия, в частности со сложным производством – добывающие, перерабатывающие, металлургические, машиностроительные – всегда в поисках перспективных кадров. Чтобы совместить интересы компаний, вузов и выпускников, разрабатываются партнерские программы, проводятся встречи, профориентации.

По словам директора Института цветных металлов Владимира Баранова, на сегодняшний день компании заинтересованы в поддержке талантливых студентов. Фактически каждый месяц в Институт цветных металлов приезжают сотрудники РУСАЛа, «Норникеля», «Соврудника», «Красцветмета», «Полюса», «СУЭКа». Они рассказывают студентам о возможностях для реализации своего потенциала.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Приехала целая делегация

13 февраля в Институте состоялась презентация, из которой студенты узнали, как построить карьеру в «Норникеле». На встречу приехали представители практически всех подразделений компании, что подчеркивает значимость мероприятия. Прилетели сотрудники Заполярного филиала из Норильска, Кольского дивизиона, Головного офиса «Норникеля». Были производственники из карьеров «Медвежий ручей» и «Мокулаевский». Рассказывали, показывали, делились личным опытом. Например, Анастасия Булычева, главный специалист департамента инвестиционного анализа и контроля Заполярного филиала. Девушке 26 лет, она пришла в «Норникель» по лидерской программе «Первая арктическая», чтобы попробовать новые для себя горизонты. Поначалу Анастасия планировала поработать в Норильске и вернуться в Красноярск. А потом втянулась и осталась, оценила надежность, креативность и коллег-единомышленников, которые дала ей компания.

- Для правильного построения образовательной траектории любого студента присутствие работодателя играет значительную роль. Во-первых, когда студент видит, что знания, которые он получает, созданы при участии индустриальных партнеров, он понимает, что его навыки будут востребованы и актуальны. Во-вторых, такие встречи дают главное – возможность живого общения с действующими сотрудниками компании. В этот раз «Норникель» привез больше двадцати человек - представителей разных подразделений компании, непосредственно у которых студенты могли узнать условия труда, условия проживания. И такая работа имеет свои результаты: по статистике, 72% наших студентов устраиваются работать по специальности сразу после окончания вуза, - отметил Владимир Баранов.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Профессиональный старт

Для нынешних студентов существует программа «Норникеля» «Профессиональный старт», которая реализуется с 2004 года. Отбор будущих кадров начинается уже со второго – третьего курсов обучения. К студентам присматриваются, дают им уникальный шанс подкрепить свои теоретические знания на производстве во время практики. И если кандидаты выдерживают эти испытания, с ними заключают срочный трехлетний трудовой договор – молодые специалисты приезжают работать на предприятия компании, им предоставляется жилье, подъемные, оплачивается перелет к месту работы. И заработная плата, больше той, что они могут получить на «большой земле».

Элена Шилко, главный специалист департамента реализации кадровых и социальных проектов Заполярного филиала «Норникеля», добавила:

- Ежегодно мы набираем порядка 250-350 студентов на производственную и преддипломную практику. В прошлом году только студентов Сибирского федерального университета прибыло порядка 120 человек, из которых более половины заключили договоры целевой подготовки, подразумевающие дальнейшую практику и трудоустройство. Кроме непосредственно металлургических производств, студенты привлекаются в ремонтные, строительные, энергетические предприятия.

Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по горному производству Андрей Цымбалов подчеркнул:

- Компания предлагает широкие возможности для практикантов, поскольку очень сильно заинтересована в новых сотрудниках. Мы обеспечиваем молодым специалистам все для комфортного переезда и проживания в Норильске. У нас есть серьезная база для обучения, специально подготовленные наставники, которые сориентируют и помогут адаптироваться. Также совершенствуются предприятия, где студенты проходят практику, происходит автоматизация и роботизация производств, поэтому ребята в процессе знакомятся с самыми передовыми технологиями. Сегодня развивается и сам Норильск, городская инфраструктура

По итогам практики проводится аттестация, которая позволяет выявить наиболее перспективных студентов. Это прямой путь к тому, чтобы стать полноправным сотрудником компании. На презентации учащимся СФУ была предоставлена возможность принять участие в отборе на практику на «Профессиональный старт», пройти первое собеседование и задать вопросы. Ребятам также представили уникальные промышленные экзоскелеты, которые применяются на предприятиях «Норникеля», и вручили призы за участие в интеллектуальной викторине.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Осталось получить диплом – и на север

Студентка пятого курса Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Екатерина Жердева уже прошла практику в «Норникеле» по программе «Профессиональный старт». Собирается после получения диплома прямиком направиться на север и работать там по специальности – геологом.

- Благодаря программе я узнала больше о вещественном составе руды, поработала с геологическими картами, закрепила на практике теоретический материал. Я сама из Норильска, поэтому компания для меня не чужая. На протяжении трёх лет подряд, начиная со второго курса, я ежегодно посещаю мероприятия, организованные «Норникелем» в нашем вузе, и каждый раз узнаю что-то новое. Например, что в моем родном городе развивается экологическая программа по утилизации диоксида серы, что не может не радовать. Я бы хотела после получения диплома вернуться в Норильск и трудоустроиться в компанию на постоянной основе, - поделилась Екатерина.

А вот, кстати, мнение второкурсника Данилы Быкова: он выбрал горное дело, но прежде не рассматривал «Норникель» как место будущей работы. А тут посмотрел, послушал, проникся и подал заявку на практику по специальности маркшейдерское дело. Север его не пугает, наоборот, для него это экстрим.

Подвести итог мероприятия можно словами заместителя директора Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Евгения Малиновского:

-«Норникель» – наш стратегический партнёр. Очень много ребят проходят практику на предприятиях компании и в дальнейшем трудоустраиваются. Программа «Профессиональный старт» запущена достаточно давно и за это время прекрасно показала свою эффективность. Вследствие сотрудничества с «Норникелем» у нас также реализуется множество других программ, заключаются договоры, строятся совместные планы развития. Кроме прочего, ежегодно мы получаем от компании запрос на специализации, которые особенно необходимы для пополнения кадрового состава.