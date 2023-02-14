Снятый в Хакасии фильм «Чекаго» закупили к прокату 800 кинотеатров страны. Фото: министерство культуры Хакасии

Полтора часа пролетели, финальные титры – и в кинозале загорается свет. Зрители аплодируют стоя со словами: «Это – настоящее кино Сибири». На минувших выходные, 11 февраля, в столице Хакасии состоялся закрытый показ фильма «Чекаго». На большой экран он выходит 23 февраля, его закупили к прокату более 800 кинотеатров страны. Зрителю предлагают две главные «фишки», которые наверняка обеспечат фильму успех – это жесткая история с глубоким смыслом и красивая природа.

Идея «Чекаго» принадлежит Владиславу Кафееву и Григорию Угрюмову. Снимала местная кинокомпания «Ветер перемен». Это первый масштабный проект, реализованный в Хакасии с участием ведущих актеров российской киноиндустрии. Поддержку проекту оказало министерство культуры Республики Хакасия.

Ведущий советник отдела современного искусства минкультуры Ольга Воропаева рассказывает:

- В 2018 году ребята из кинокомпании впервые пришли к нам в министерство культуры (тогда они зарегистрировали АНО официально) и попросили помощь в реализации нескольких проектов. Мы совместно написали первую заявку в Фонд президентских грантов на проект «Моя Хакасия», которая стала победной! А позже кинокомпания стала готовить документы в Минкультуры России на создание фильмов. Кстати, первое письмо-поддержка на «Чекаго» (тогда было другое название) было именно нашим. Дальше началось: нужно было согласовать локации, подключить драмтеатры, помочь с реквизитами и костюмами. А также заручиться поддержкой различных структур, в том числе МВД и МЧС.

Снимали фильм в трех городах Хакасии – Абакане, Черногорске, Саяногорске. Позволим себе небольшой спойлер: герой истории живет в шахтерском городе под названием Чегаринск. И очень мечтает переехать в Москву вместе с девушкой. Но где взять деньги? И тут он совершает фатальную ошибку – соглашается на предложение «друга детства» перевезти в Красноярск полную сумку наркотиков. Нетрудно догадаться, что из этого получилось. Но, по мнению зрителей, кино получилось «жесткое и со смыслом, молодежь должна понимать, как делать нельзя».

Режиссер фильма Николай Рыбников. Авторы сценария – Николай Рыбников, Анна Гурина и Павел Полуйчик. Генеральный продюсер Владислав Кафеев из кинокомпании «Ветер перемен».

В «Чекаго» сыграли известные российские актеры: Иван Кокорин, Игорь Жижикин и Юрий Кузнецов. Он, кстати, родом из Абакана и на родину приезжал с большим удовольствием, между работой встречался со старыми знакомыми. Также зрители увидят на экране хакасских актеров Инну Майнагашеву, Дениса Энгеля, Виктора Сагалакова и Аната Быдышев.

Одну из главных ролей сыграл Иван Кокорин. Его герой – шахтер, сибирский мужик с принципами. Рассказывает:

- Николай Рыбников писал роль специально под меня. Но смешное то, что я едва прошел пробы. Я пробовался, потом Николай позвонил мне и сказал: «Все хорошо, но что-то не то». Можете представить, как я себя чувствовал. Пришлось делать повторно.

После закрытого показа - совместное фото создателей проекта. Фото: министерство культуры Хакасии

- Надеюсь, «Чекаго» - не последний кинопроект с участием Хакасии, и на больших экранах страны появятся другие хорошие фильмы, снятые в нашей республике. Желаю режиссеру и всему творческому коллективу интересных замыслов и возможности для их воплощения, а хакасскому кинематографу — развития и новых премьерных показов, - поделилась замглавы республики Хакасия Юлия Исмагилова.

Добавим, что премьерный показ фильма «Чекаго» состоялся 1 февраля в Красноярске, в Доме кино.

на закрытый сеанс пригласили блогеров, журналистов, обществнеников. Фото: министерство культуры Хакасии

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