Магазин для фермеров – площадка общения

– А чем вы кормите птицу?

– У меня в хозяйстве уже есть куры, козы и перепелки! Мечтаю о фазанах!

– Ой, какая птица! Это китайская шелковая? А яйца она дает?

Нет, это не семинар по сельскому хозяйству. Это… открытие нового магазина для фермеров. Уже с первых минут понятно, что магазин долгожданный. Гости все идут и идут. Многие специально приехали из городов и районов края, чтобы поздравить хозяйку Екатерину Ким, увидеться и познакомиться друг с другом.

– Помните высказывание? «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения». Когда я начала заниматься птицеводством, инкубационным яйцом, то прежде всего, делала ставку на интернет-магазин. Однако я очень быстро поняла, что этого мало. Живое человеческое общение и тепло – вот чего не хватает нам в эти непростые времена, – уверена хозяйка магазина Екатерина Ким. – Здесь можно купить все необходимое для успешного и качественного содержания животных, получить подробную консультацию, подобрать рацион питания и рассчитать нужное количества корма. Если вы только хотите попробовать заняться птицей, например, я специально разработала бокс для начинающих птицеводов, благодаря которому не составит труда «поставить» новорожденного цыпленка «на ноги» без потерь и сложностей. Я хочу, чтобы магазин стал площадкой близких по духу людей, единомышленников, поэтому будем периодически проводить здесь мастер-классы, встречи со специалистами, семинары. Уже сейчас, мы даем много информации, помогаем начинающим не наделать ошибок, поэтому, следите за нашими соцсетями (страница вконтакте «Инкубируем сами»), и добро пожаловать в этот интересный и увлекательный мир!

Историю красноярки Екатерины Ким о том, как она оставила профессию юриста и стала заниматься птицеводством, вы можете на нашем сайте.

Фото предоставлено героиней публикации