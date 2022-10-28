Агропромышленный комплекс края: перспективы развития

В Шушенском и Сухобузимском районах планируется реализовать проекты по развитию птицеводческих предприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

План на три года

В крае планируется построить селекционно-семеноводческий центр, тепличный комбинат, молочные комплексы, завод по глубокой переработке пшеницы, а также дополнительные мощности по производству мяса птицы. Эти девять инвестиционных проектов вошли в программу развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2023-2025 годы. Отраслевой документ был принят на заседании регионального правительства.

– Развитию отрасли в течение трех лет будут способствовать господдержка в размере 17,2 млрд рублей, а также реализация инвестпроектов в растениеводстве, животноводстве и производстве пищевых продуктов на сумму около 55,5 млрд рублей, – отметил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В каких направлениях сельского хозяйства ждать изменений?

В растениеводстве – строительство селекционно-семеноводческого центра в Ужурском районе, а также тепличного комбината в Емельяновском районе. В результате мощности по хранению семян составят 40 тыс. тонн в год, до 30 тыс. тонн ежегодно увеличится производство семян в крае, до 25,4 тыс. тонн – овощей закрытого грунта.

А в Ужурском районе - строительство селекционно-семеноводческого центра Фото: Мария ЛЕНЦ

В животноводстве планируется построить четыре молочных комплекса в Шушенском, Минусинском, Курагинском и Краснотуранском районах, а также реализовать проекты по развитию птицеводческих предприятий в Шушенском и Сухобузимском районах. За счет этого объем производства молока в крае увеличится на 52,7 тыс. тонн в год, мяса птицы – на 12,6 тыс. тонн ежегодно.

Еще один немаловажный эффект реализации инвестпроектов – создание в крае более тысячи новых рабочих мест.

Планируемый объем инвестиций в основной капитал к 2025 году составит более 17,3 млрд рублей. Трудиться в агропромышленном комплексе края будут 33,7 тыс. человек, большинство из них – в сельском хозяйстве. Зарплата работников в сельхозпроизводстве возрастет на 36%, в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 34,8%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края за три года ожидается в сумме 12,8 млрд рублей. Из них 5,9 млрд рублей – в сельском хозяйстве.

ЦИФРЫ

К 2025 году объем производства продукции агропромышленного комплекса увеличится в крае на 39,6% и достигнет 270 млрд рублей.

Буренки живут с комфортом

Один из инвестпроектов реализуется в крупнейшем крестьянском (фермерском) хозяйстве Натальи Зубаревой в Шушенском районе. Имя Натальи Владимировны известно далеко за пределами нашего региона и даже страны.

В ее образцовом хозяйстве трудятся 470 работников, и тут действительно есть на что посмотреть. Сейчас в КФХ 64 гектара застройки, 14 660 гектаров посевных площадей, 8 740 голов крупного рогатого скота, суточный надой молока – более 100 тонн в сутки. Все поголовье – породы голштинская черно-пестрого окраса – завезено из Европы. Животные на беспривязном содержании: имеют свободный доступ к кормушкам, поилкам в помещении для отдыха. Именно здесь работает автоматизированная роботизированная доильная карусель Dairy Pro Q на 72 коровоместа, кстати, первая в России и третья в мире по величине. Всего подобных каруселей в мире установлено около 45. Преимуществ у этого высокотехнологичного оборудования масса. Пропускная способность 403 головы в час, среднее время доения одного животного 4 минуты. Во время доения коровы чувствуют себя свободно – они не привязаны.

– Процесс автоматизирован: всю работу выполняют роботизированные доильные модули, – поясняет Наталья Владимировна. – Карусель оборудована различными датчиками и анализаторами, которые позволяют отделять некачественное молоко от сортового, идущего на реализацию, контролируют каждую четверть вымени для профилактики здоровья. Роботизированная система дает возможность снизить показатель бакобсемененности в молоке не менее чем на 30%, примерно на столько же снизить вероятность развития мастита у коров.

На этом в хозяйстве останавливаться не собираются: в 2023 году здесь должна появиться вторая доильная карусель.

КОНКРЕТНО

2017 год – начало строительства молочно-товарной фермы на пустом поле.

2018 год – ввод в эксплуатацию первого доильного зала типа Елочка EuroClass 1200 Premium 2х12 доильных мест.

2019 год – запуск первого в России роботизированного доильного зала карусельного типа Dairy Pro Q на 72 доильных места.

2021 год – завершение строительства 1-й очереди комплекса.

2023 год – планируется запуск второй роботизированной доильной карусели Dairy Pro Q на 72 доильных места.

Производителей зерновых поддержат Фото: ИВАНОВА Диана

КСТАТИ

В Красноярском крае дополнительно поддержат производителей зерновых

На заседании правительства края приняты изменения в региональную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Поправки внесены в связи с дополнительным поступлением из федерального бюджета в регион 176 млн рублей на производство и сбыт зерновых. Деньги аграрии получат до конца текущего года. «Поддержка позволит сельхозпроизводителям реализовать 90 тыс. тонн зерновых культур собственного производства. На субсидии могут рассчитывать хозяйства края, которые зарегистрировались и работают в федеральной государственной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки «Зерно», – сообщил Леонид Шорохов.

Добавим, весной этого года 268 сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей края получили из федерального бюджета более 180 млн рублей на производство и реализацию пшеницы, ржи и ячменя.