В Красноярском крае муж застрелил соперника, который отнял у него жену

Ирина, Иван Фото: соцсети

«Комсомольской правде-Красноярск» стали известны подробности криминальной драмы, разыгравшейся в городе Назарово, что в 200 километрах от Красноярска. Там произошла стрельба из-за женщины, которая, к несчастью, закончилась гибелью одного из соперников.

Ирине В., стройной брюнетке со стрижкой каре, около 35 лет. Еще этим летом она была замужем. В браке, как рассказывают соседи «Комсомолке», состояла несколько лет. О её муже Евгении мало известно, он особо ни с кем не общался, постоянно пропадал на работе. В конце августа в жизни Ирины внезапно появился Иван П. 46-летний руководитель юридической фирмы, довольно солидный мужчина. Он одаривал её мужским вниманием, заботой и она, несмотря на мужа, растаяла. Завязался роман. Но обманывать супруга женщина не хотела, поэтому подала на развод, честно признавшись, что у нее появился другой.

- Иван хороший мужчина, понимающий. У него своя юридическая фирма. Женат официально, насколько знаю, не был – но у него есть трое детей от «гражданских жён». Он их безумно любил. Хотел создать настоящую семью, чтобы прям на всю оставшуюся жизнь. У него есть брат Александр – работает водителем, таксует. Семья у них уважаемая в Назарово, их многие знают. Отец шофером работал, мама на инвалидности, приличные люди, - рассказывают местные жители.

Но создать настоящую семью как у родителей Ивану не удалось. Накануне своего дня рождения, 31 октября, объявился почти бывший супруг Ирины – Евгений. Он позвал его «поговорить по душам» в район коммунального моста. Иван, почувствовав неладное, захватил с собой брата Александра и… пистолет.

Пистолет, который принес Иван Фото: СК

- Они классные мужики, но раньше промышляли каким-то бандитизмом. Никто ничего точно сказать не может, но слухи ходят, что ездили на разборки регулярно, что-то постоянно «решали». Оттуда и оружие у них. Потом все это утихло, за ум взялись, начали работать, - вспоминают соседи Ивана.

Разговора «по душам» не получилось. Евгений, завидев соперника, тут же вытащил ружье и начал стрелять по Ивану без разбора. Попал в грудь, в живот и лицо. Увидев, что натворил – сбежал. А Иван умер почти мгновенно от полученных травм.

Полицию вызвали прохожие, услышавшие звуки выстрелов. Оперативники, прибыв на место, обнаружили только тело. Куда делся Александр – непонятно. Почему сбежал? Пока остается неизвестным.

Евгения задержали довольно скоро. Следователи СК завели уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время сотрудники Следкома выступят в суде с ходатайством об аресте Евгения.

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