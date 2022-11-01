В Назарове 43-летний мужчина застрелил своего соперника на дуэли

Фото: СК

Криминальная драма из-за любви к женщине разыгралась в Назарово, Красноярский край. На почве ревности, практически бывший муж местной жительницы застрелил её нынешнего возлюбленного во время… дуэли. Как рассказали в СК, ревнивца задержали, в ближайшее время следователи будут ходатайствовать о его аресте.

Елена* (имя женщины изменено) прожив несколько лет в браке, встретила другого мужчину. Взгляды, переписки, встречи – вспыхнули чувства. Осознав, что это любовь, женщина не стала больше обманывать мужа и подала на развод. В это же время она окончательно сошлась с 46-летним Алексеем*, они стали строить планы на совместное будущее.

Но бывший супруг женщины, 43-летний Максим*, просто так отступать был не намерен. Он названивал, постоянно писал и просил к нему вернуться. Но Елена была непреклонна. Тогда он позвонил Алексею и предложил встретиться, поговорить «по душам». Оба мужчины 31 октября приехали на место встречи - в район коммунального моста – с оружием.

Разговора не получилось – Максим, увидев соперника, вытащил ружье и сделал несколько выстрелов. Пули попали в грудь, живот и лицо. Алексей ничего толком даже понять не успел, не то, чтобы вытащить свой пистолет. Он скончался на месте от полученных ранений.

Максим сразу же сбежал, но через некоторое время его задержали сотрудники полиции. Как пояснили в МВД, в дежурную часть поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что в районе реки Чулым слышны выстрелы. Оперативники, отправившись на место, обнаружили труп, а затем довольно скоро нашли и Максима. Скрыться ему не удалось.

Сейчас заведено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается

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