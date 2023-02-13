В Красноярске прошел первый Сибирский культурно-исторический фестиваль. Фото: предоставлено организаторами

Что такое Сибирь? Поначалу кажется, что ответ на поверхности. И вдруг: стоп! Что мы знаем об этом? Если Сибирь – котел цивилизаций, в котором веками варились различные этносы и культуры, что по итогу сварилось? Когда и откуда пришел на эту землю человек? Бесследно ли исчезли традиции и языки древних или ими в трансформированном виде пользуются потомки? Что скрывают внутри себя курганы? Существуют ли границы Сибири – исторические, административные, ментальные? Насколько глубоки корни знаменитого сибирского характера?

Ответы можно найти в научных книгах. Но есть вариант лучше: побывать на встрече с кандидатами наук. В Красноярске прошел первый Сибирский культурно-исторический фестиваль (СКИФ). Это совместный проект «Лиги Странников» и Красноярского краевого краеведческого музея, цель которого – популяризация региональной истории. Событие состоялось при поддержке компании «Норникель».

В зале нет случайных людей. Фото: предоставлено организаторами

От «денисовцев» до «хомосапиенсов»

На Станислава Дробышевского идут многие. Даже те, кто никогда прежде происхождением человека особо не интересовался. Он – кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Успевает читать студентам лекции, раскапывать стоянки доисторических людей, писать объемные книги и ездить по стране с лекциями. А еще он умеет в понятной и интересной форме объяснять умные научные вещи.

Часовая лекция пролетела незаметно. С присущим ему юмором, чуть-чуть сбивчиво, антрополог рассказал о появлении человека на территории современной Сибири. Балансируя временными периодами плюс-минус десять тысяч лет (до нашей эры) показал шкалу эволюции от денисовского человека до неандертальца и хомосапиенса (он же – человек разумный). Современная наука сильно помогла продвинуться в изучении предков, однако благодаря ей же затрещали по швам предыдущие концепции.

Хедлайнер фестиваля Станислав Дробышевский. Фото: предоставлено организаторами

- Следы древнейших людей обнаружены на огромных пространствах Зауралья, от Алтая до Новосибирских островов. Однако свидетельства заселения Сибири крайне невнятны и ненадежны. Считается, что было как минимум две интеграции неандертальцев в Сибирь. Хотя я думаю, что их намного больше, потому что любили неандертальцы ходить туда-сюда. Бродили на дальние расстояния. С территории Сибири, например, отправились на восток, через Берингов пролив в Северную Америку. Так что не сомневайтесь – понаехавшие тут все мы, - подвел итог известный антрополог.

Кстати, Станислава Дробышевского удивил тот факт, что его считают, цитируем слова из зала, «крупнейшим специалистом по теории юмора» и приравнивают к ведущим стендаперам. Он объяснил все просто: человек, который не работает в этой области, многое не поймет. Но если информация подается с юмором, она лучше запоминается.

Юрий Подопригора - автор идеи и организатор. Фото: предоставлено организаторами

Больше знаний, разных и нужных

СКИФ – еще одна инициатива красноярского энтузиаста знаний и путешествий Юрия Подопригоры и, как показывает результат, успешно стартанувшая. Отметим, что сама идея подобных мероприятий пришла ему в голову еще в марте 2018 года. Первое время «Лига странников» существовала на чистом энтузиазме, но в 2021 году ее поддержал генеральный партнер в лице компании «Норникель». Появились «Лига делового чтения» и «Лига знаний» - ныне «Лекторий Палладиум». Благодаря этому стало возможным приглашать интересных гостей: писателей, экспертов, ученых, даже приезжал космонавт на встречу.

- «Лига странников» - традиционно сообщество путешественников. Но, путешествуя по краю, мы не можем не интересоваться историей, поскольку наши достопримечательности базируются буквально на костях предков. Интерес к этому и трансформировался в Сибирский культурно-исторический фестиваль. В Красноярске есть свои интересные историки, ученые. Но, к сожалению, ни на одного из этих замечательных людей такая безумная (в лучшем смысле слова) толпа не соберется. Возникла идея сделать это вместе, склеить фестиваль. Дробышевский – хэдлайнер, звезда, к нему пригласили наших историков. Я сам их слушал, и вы тоже – они не уступают по содержательности Станиславу Владимировичу, - поделился организатор.

Вопросы из зала - кандидатам наук. Фото: предоставлено организаторами

Охотно ли спикеры соглашаются принять участие в таких мероприятиях?

- Если говорить про спикеров с титулом «звезда», то речь скорее не про «охотно – неохотно», а насколько они заняты. Переговоры с Дробышевским я вел еще в августе. У него был самый ближайший слот в первом полугодии – это 11 и 12 февраля. Я их застолбил, а потом стал придумывать все остальное. Хочу поблагодарить наших красноярских спикеров-историков. Они с огромной охотой согласились и выступили. Это было действительно интересно и содержательно. И я очень надеюсь, что они для себя получат дополнительный импульс.

Кстати, в зале не было случайных людей. Регистрация велась предварительно. Первую сотню приглашений разослали по студенческим и университетским сообществам. А когда выложили на своих традиционных каналах оставшиеся 150 мест, их смели за два часа.

Существуют ли границы Сибири

Информация к размышлению: границы Сибири – где они? Исторические, административные, ментальные. Кандидат исторических наук, политолог Сергей Комарицын считает, что их не существует. Это даже не географический объект с четко указанными контурами. В каждой эпохе, в каждой империи были свои понятия Сибири. Чингиз-хан, между прочим, по факту был сибиряком – он родился в Баргузинской долине в Забайкалье. Можем ли мы назвать Сибирью его империю (в которую входили нынешний северный Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан)? В финале царствования Петра I к Сибири относили город Соликамск и от него – всю восточную часть Российской империи, до Берингова пролива. А когда Аляска была российской, она тоже была Сибирью? Даже в наши дни границы Сибири условные. Так, до 2018 года в Сибирском федеральном округе было 12 субъектов, а потом два из них отрезали и передали Дальнему Востоку.

История края интересна молодым. Фото: предоставлено организаторами

Николай Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом археологии и этнографии Красноярского краевого краеведческого музея, рассказал об археологических сенсациях Енисейской Сибири: от уникальных находок каменного века на Афонтовой горе в Красноярске до золота Долины царей из кургана Аржаан-2 в Туве. Он подробно остановился на всемирно известных кладах: Ишимском и Новопятницком. Естественно, эта темы вызвали вопросы у публики, на которые кандидату исторических наук пришлось обстоятельно отвечать.

Еще один примечательный спикер Сергей Фокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Красноярского краевого краеведческого музея. Он рассказал про древние археологические культуры Сибири, как на основе изучения раскопок археологи прослеживают пути миграций этнических групп. Однако отведенного времени – чуть более часа – оказалось недостаточным, чтобы раскрыть даже часть информации. Самое время сказать: приходите в Краеведческий музей.

Диалог с залом

Финальная часть фестиваля – диалог с залом в формате вопрос-ответ. Он еще раз показал, что случайных людей здесь нет. В зале были слушатели «в теме». И вопросы задавали продуманные. Например, очень интересно, когда на территории Сибири появились деньги? Археологические раскопки показывают, что в прямом смысле деньги – китайские монеты – привезли в средние века. А вообще платежные средства в виде предметов (например, ракушки) появились в тагарской культуре 2,5 тысячи лет назад.

Чьи останки нашли на Афонтовой горе – монголоида или европеоида? В чем ошибся известный советский антрополог Михаил Герасимов? Куда пропала металлургия у народностей, живущих на территории современного Приангарья? Как повлияло развитие технологий на кузнецов-эвенков. Какая продолжительность жизни у неандертальцев и кроманьонцев? Правда ли, что первая письменность была именно на территории Сибири? Как звали полководца, который в 7 веке до нашей эры на пути к вожделенной Минусинской котловине встретил местного «Ивана Сусанина»?

Интересно? Еще бы! Такой вот задел на следующий СКИФ. Надеемся, он не заставит долго ждать.

Сплошной позитив. Фото: предоставлено организаторами

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