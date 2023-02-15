Котлы, турбины, еще один электрофильтр: как обновляется первая красноярская ТЭЦ

Модернизация Красноярcкой ТЭЦ-1 идет по плану — в феврале введен в работу восьмой по счету новый электрофильтр, завершается установка датчиков экологического мониторинга на дымовой трубе №4.

По европейским стандартам

Перед запуском в работу электрофильтр проходит гарантийные испытания, во время которых проверяется его эффективность, т.е. способность очищать дымовые газы от частиц золы. СГК установила требование для завода-изготовителя — российской компании «Аскинтех»: степень очистки выбросов на выходе из электрофильтра должна соответствовать даже не российским, а европейским стандартам.

Восьмой фильтр, также как и предыдущие семь, заявленную эффективность в 99,7% по улавливанию твердых частиц на испытаниях показал. И в феврале был введен в эксплуатацию. Это оборудование заменяет уже действующие на станции батарейные циклонные уловители, эффективность которых ниже — 95%. Читать текст полностью

СПРАВКА КП

По действующему до 2025 года в РФ законодательству в одном кубометре воздуха после очистки допустимо содержание до 150 мг твердых частиц, по евростандарту — не должно превышать 50 мг/м3.