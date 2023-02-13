Житель Красноярского края пытался поджечь подругу жены из-за былых обид Фото: Мария ЛЕНЦ

12 февраля в Абанском районе Красноярского края мужчина пытался поджечь подругу жены. Об этом сообщает МВД по региону.

Все случилось в деревне Ношино. Семейная пара позвала в гости подругу жены. Однако общение не задалось. Выпив лишнего, глава семейства начал припоминать гостье былые обиды, между ними началась перепалка.

Не найдя словесных аргументов, мужчина принялся угрожать женщине, а затем и вовсе накинулся на нее, избивая ногами. После этого он сходил за канистрой с бензином и облил горючим подругу жены. Хозяин дома попросил супругу сходить за спичками, чтобы поджечь сельчанку, но та отказала. Тогда мужчина успокоился и лег спать.

Те самые канистры с бензином. Фото: МВД по Красноярскому краю

Избитая и облитая бензином женщина ушла домой. А на следующий день заявила на обидчика в полицию. К 47-летнему ранее судимому агрессору наведали люди в форме и завели в его отношении два уголовных дела – за угрозу убийством и нанесение побоев.