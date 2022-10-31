В красноярском детском саду №144 вяжут носки для российских военнослужащих

В детском саду много вязальщиц - теплые подарки они вяжут во время сончаса и в личное свободное время. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Сотрудничество депутата краевого парламента от «Единой России» с коллективом красноярского детского сада «Северок» началось давно. Потому, когда Елена Пензина предложила коллективу учреждения подключиться к акции «Своих не бросаем» и связать носки для ребят на передовой, все с готовностью откликнулись.

Мастерицы вяжут носки с 41 по 45 размер. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Елена, которая и сама увлекается вязанием, привезла в садик мешок пряжи. Оказалось, что в детском саду много вязальщиц. Теперь во время сончаса и в личное свободное время все вяжут теплые подарки для наших защитников родины. А недавно к ним подключились и родители воспитанников детского сада №144.

Мама дошколенка Марина Матвеева рассказала, почему она участвует в доброй акции:

- Во-первых, мне очень нравится вязать, я вкладываю душу, вкладываю все свои чувства. А во-вторых, я очень бы хотела помочь нашим героям, нашим мужчинам, которые защищают нас, нашу страну, наших детей. И я считаю своей обязанностью помочь, как я могу и чем я могу. Купить – это всегда проще. А здесь ты вкладываешь свою душу. Ручная работа – она всегда дороже, она выше ценится. Вяжу в любое свободное время: ребенка в сад увела – вяжу, ночью вяжу. Они обязательно прочувствуют эту теплоту наших сердец, наших рук.

На одну пару носков уходит 2-3 дня. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Вяжут мастерицы носки с 41 по 45 размер. На одну пару носков уходит 2-3 дня. И у каждой вязальщицы – своя мотивация поддержать инициативу.

Воспитатель детского сада №144 Елена Круглова говорит:

- Я сама жена бывшего военного, он у меня сейчас военный пенсионер, работает в военкомате. Я хочу внести какую-то свою лепту, чтобы им было тепло, и чтобы они помнили, что мы их любим, ждем. Я желаю им только добра и вкладываю сюда немножко счастья, чтобы им тоже было хорошо и легко. Сейчас у нас человек 10-15 вяжут. Кто-то учится, кто-то уже такой хороший специалист. Мы вкладываем все душу.

Елена Пензина сама старается вязать каждую свободную минуту. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Депутат Законодательного Собрания Елена Пензина призналась, что не ожидала такого большого отклика в коллективе детского сада и среди родителей. Сама она старается вязать каждую свободную минуту и убеждена, что теплый подарок, связанный добрыми руками особенно ценен:

- После начала СВО очень многие люди обращались и говорили о том, что они как-то хотели бы помочь нашим мобилизованным и военнослужащим, но при этом, у кого-то нет денег, например, но он бы хотел что-то сделать своими руками. Для меня детский садик «Северок» - это огромная находка, потому что абсолютно случайно так получилось, что здесь практически каждый вяжет, осталось только привезти пряжу. На мой взгляд, конечно, можно поехать и купить носки и перчатки, но в этом не будет вот этой душевной теплоты. Здесь воспитатели и родители вяжут, а ребятишки пишут письма очень трогательные, рисуют рисунки. Когда наши ребята будут брать эти носки в руки, а внутри будет вот эта частичка добра, мне кажется, это и как оберег сработает, и настроение очень поднимет. И там ребята будут понимать, что здесь их ждут, что огромное количество абсолютно незнакомых людей их поддерживают, это важно.

Подарок от вязальщиц передадут в краевой партийный центр сбора гуманитарной помощи. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Напомним, что с конца февраля из Красноярского края было отправлено уже 270 тонн гуманитарной помощи. Очередные 20 тонн выехали в зону СВО буквально накануне, 28 октября.

И подарок от вязальщиц также передадут в краевой партийный центр сбора гуманитарной помощи для последующей отправки нашим бойцам на передовой.