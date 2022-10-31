«Думаешь обо мне?»: красноярский певец Ваня Дмитриенко спровоцировал баттл-рэпера на интимное признание

Ваня Дмитриенко. Фото: «Новое Радио»

Известный хип-хоп-исполнитель Артём Райтраун на конкурсе «Музыкастинг 5.0» не сдержал свои чувства и резко высказался о причинных местах Вани Дмитриенко — оба артиста вместе оценивали участников проекта «Нового Радио». Возмущённый автор хита «Венера-Юпитер» после такого откровения на многомиллионную аудиторию радиостанции не преминул дать собственную «ответочку», спровоцировавшую… интересные признания.

Изначально спокойствие судей нарушил тиктокер ALEX GALAGURSKIY из Перми. Его эксцентричная песня вызвала бурные обсуждения за столом — и 17-летний Ваня Дмитриенко в пылу спора объяснил, сможет ли текст «зайти» подросткам.

«У парня есть все шансы стать успешным, но для меня он непонятен, примитивен и не выбивается из ряда тех, кто выпускает однотипные новинки, а их сейчас полно в интернете. Моим сверстникам такой стиль не понравится. Хотя не мне решать — я простой красноярский мальчик, выросший на кедровых шишках…» — поскромничал музыкант.

Ведущий утреннего шоу «1+1. Калинин и Райтраун» и баттл-рэпер Артём Райтраун прервал звёздного коллегу, чтобы защитить качнувшее выступление: «Я не хочу слушать про твою шишку, Ваня! И о том, как ей пользоваться, Галагурский точно знает больше».

Ошарашенному Дмитриенко не пришлось долго ждать, чтобы взять реванш. Случай подвернулся буквально на последних минутах выпуска, когда «эмси» оценивал конкурсантку Мону Лилю из Москвы: «Как типичные кавер-группы в столичных кабачках. Но если дать записать сингл с этим припевом Ване Дмитриенко — он первый приходит на ум, — то у него получится хит».

«И часто же ты обо мне думаешь?» — ехидно подколол радиоведущего оскорблённый ранее молодой певец. На что получил неоднозначный ответ.

«Постоянно», — с непробиваемой маской серьёзности заявил Райтраун. Своеобразное признание поставило точку в назревающем конфликте.

В финал «Музыкастинга» в итоге прошла LU'NA из Самары — за которую и проголосовал Ваня Дмитриенко наряду с большинством слушателей радиостанции и двумя другими членами жюри. Сможет ли она одержать победу в проекте и подписать контракт с лейблом на запись сингла, получить его последующую ротацию в эфире станции, а также выиграть съёмку клипа и стопроцентное попадание в лайнап топового музыкального фестиваля, решится 31 октября.