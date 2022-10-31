Что ждет красноярцев в ноябре 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Октябрь подходит к концу, он получился богатым на события, но впереди жителей Красноярска и всего края ждет последний месяц осени. Рассказываем, что ждет красноярцев в ноябре 2022 года.

В ноябре красноярцы смогут увидеть редкое лунное затмение

В ноябре жители Красноярска смогут увидеть редкое лунное затмение. Пусть неполное, но достаточное заметное, чтобы его можно сфотографировать.

Полное лунное затмение состоится 8 ноября 2022 года. Для жителей Красноярска это произойдет, когда Луна уже будет выходить из тени Земли. Но его все равно будет видно. Луна взойдет в Красноярске уже во время частного затмения.

В ноябре в Красноярск доставят оборудование для строительства тоннелей метро

В Красноярск в ноябре 2022 году привезут тоннеле проходческие комплексы для строительства метро. На заседании штаба по строительству метро утверждались трассы линии метро, обсуждалась разработка документации по планировке территории и разработка организации дорожного движения.

До конца года завершатся основные подготовительные работы по началу проходки.

В Красноярске запустят новое приложение для оплаты проезда на общественном транспорте

В Красноярске с 15 ноября 2022 года в тестовом режиме заработает новое приложение по оплате проезда в общественном транспорте.

Название приложения и список маршрутов, на которых будут проходить испытания, пока неизвестны. Однако если тестирование пройдет удачно, сервис заработает на всех маршрутах Красноярска уже с 1 декабря 2022 года.

В Красноярске состоится Музейная ночь

12 ноября в Красноярске пройдет Музейная ночь. Ее основной темой в 2022 году станет тишина.

Ночь состоится в Музейном центре «Площадь Мира» 12 ноября. Она будет проходить с 20 часов до 2 часов ночи 13 ноября. Стоимость билетов – 800 рублей в предпродаже и 1 тысяча рублей в день мероприятия.