В Красноярске планируется большой ремонт подъездов и подходов к школам и больницам

Ремонтные работы заложены в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Список объектов, на обустройство которых планируется выделить финансирование, составили депутаты Красноярского городского Совета по обращениям избирателей. Муниципальная программа уже прошла рассмотрение на заседании комиссии по городскому хозяйству. Так, в 2023 году на развитие коммунальной и дорожной отраслей заложено 6,9 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию крупных проектов. В этом перечне ремонт улицы Семафорной (на участке от Матросова до Судостроительной), улицы Щорса (от Мичурина до Павлова), улиц Аральской, Свердловской (в районе гипермаркета «Лента), благоустройство парковки в районе санаторно-курортного комплекса «Гренада».

По рекомендациям депутатов в программу также включён большой перечень значимых для красноярцев объектов. В частности, народные избранники отметили, что департамент городского хозяйства уже учёл их предложения по обустройству подходов к медицинским учреждениям. В следующем году на эти цели запланировано 26 миллионов рублей. Список пока не сформирован, но по рекомендации профильной комиссии в него включат пешеходную дорожку от остановки транспорта «Посёлок Технический» до здания КГАУЗ «КМБ № 5». Также депутаты намерены настаивать на выделении бюджетных средств на обустройство подъездных путей к медицинским учреждениям, расположенным по улицах 26 Бакинских Комиссаров, Ширинской, Спортивной.

Кроме того, депутаты рекомендовали администрации города включить в муниципальную программу обустройство подъездных путей и освещения к образовательным организациям – школе №151, детскому саду №167, детской школе искусств №6. На это, по мнению народных избранников, средства следует выделить из экономии, которая сложится в ходе исполнения бюджета 2023 года, заложенного на расходы отрасли «ЖКХ и дорожный комплекс». Экономию также рекомендовано направить на обустройство пешеходного перехода между домами Молокова, 37 и Взлетная, 36, пешеходной дорожки вдоль дома по улице 9 Мая, 44а, восстановление дорожного полотна в районе дома № 84 по улице Любы Шевцовой.

Дополнительно комиссия рекомендовала учесть в муниципальной программе мероприятия по устранению подтопления на улице Водянникова и в микрорайоне Суворовском, где проблема не решается долгие годы, а также работы по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с подтоплением дорожной сети на участке между улицами Молокова Алексеева.

По итогам обсуждения профильная комиссия также рекомендовала администрации города заложить в программу финансы на содержание, техническое обследование, разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт подпорных стен, в том числе подпорных стен по улице Любы Шевцовой, дом 84.

Заместитель председателя горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков уверен, что департамент городского хозяйства сможет выполнить большую часть рекомендаций.

«На основе муниципальных программ формируется проект городского бюджета. На мой взгляд, такая подготовка к рассмотрению главного финансового документа на предстоящее трехлетие является единственно правильной. При рассмотрении проекта муниципальной программы на комиссии все вопросы и предложения были точечными, это совершенно конкретные адреса. Каждый депутат озвучил проблемы, с которыми к нам обращаются красноярцы. Эти болевые точки и места по рекомендации депутатов регулярно наполняют проект муниципальной программы. Я уверен, что это все будет решено», - подвел итог председатель комиссии Андрей Козиков.