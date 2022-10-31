Красноярцам рассказали об электронном сертификате для покупки средств реабилитации

Фото: ИВАНОВА Диана

Сейчас в России более 11 миллионов человек имеют инвалидность, из них 1,5 миллиона нуждаются в технических средствах реабилитации.

Социальная поддержка этих людей – дело государственной важности, и государство предложило еще один инструмент – электронный сертификат для покупки средств реабилитации. Как его оформить, как использовать и в чем его преимущества – эти и другие вопросы обсудили эксперты. И самое главное, обозначили болевые точки, над которыми предстоит поработать. Потому что уже сегодня понятно: электронный сертификат – это удобство, скорость, экономия семейного бюджета.

Электронный сертификат: кто и как может оформить и как использовать

- Электронный сертификат – это новый платежный инструмент для покупки средства реабилитации с помощью государства. Федеральный закон «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» был подписан в конце 2020 года, в октябре 2021 года появились первые электронные сертификаты, в Красноярском крае новый механизм социальной поддержки активно действует со II квартала 2022 года, - пояснил Сергей Москвин, управляющий Государственным учреждением - Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. - Раньше технические средства реабилитации можно было получить двумя способами: обратиться в Фонд социального страхования и получить то, что куплено в рамках государственного контракта, либо купить самостоятельно, а потом получить компенсацию расходов. Электронный сертификат не заменил, а дополнил способы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Их удобство люди уже оценили.

Сергей Москвин, управляющий Государственным учреждением - Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Фото: ИВАНОВА Диана

По данным Минтруда РФ, общий объем средств, использованных на оформленные сертификаты, уже превысил 1 млрд рублей. Россияне получили более 50 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации. В Красноярском крае с начала 2022 года было оформлено более 1100 сертификатов.

Кто имеет право на электронный сертификат и что можно приобрести, рассказал Олег Щербо, заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации:

Олег Щербо, заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Фото: ИВАНОВА Диана

- На электронный сертификат имеют право люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, получившие профессиональное заболевание. На первом этапе электронный сертификат был доступен только для отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства: трости, кресла-коляски, слуховые аппараты, подгузники, противопролежневые матрацы и подушки, кресла-стулья, ортопедическая обувь и др. Сейчас доступны уже 240 товаров, и этот перечень постоянно расширяется. С ним можно ознакомиться на портале Госуслуг или в каталоге ktsr.fss.ru.

Вопросы из зала Фото: ИВАНОВА Диана

- Электронный сертификат – это электронная запись в реестре электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы «МИР», выпущенной любым банком Российской Федерации, - рассказала Татьяна Горянинская, начальник отдела социальных программ Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. - Для оформления электронного сертификата необходимы заявление, паспорт, номер банковской карты МИР и индивидуальная программа реабилитации, в которой рекомендовано техническое средство реабилитации для приобретения с использованием электронного сертификата. В сертификате указан вид ТСР (например, кресло-коляска, слуховой аппарат и т.д.), количество, которое можно приобрести с использованием сертификата, максимальную стоимость ТСР, которую можно оплатить сертификатом, без использования собственных средств.

Татьяна Горянинская, начальник отдела социальных программ Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Фото: ИВАНОВА Диана

- Максимальная сумма определяется по стоимости изделия, указанной в последнем госконтракте, по которому ФСС закупил это средство реабилитации, - добавляет Любовь Еремина, начальник отдела страхования профессиональных рисков Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. – Хочу пояснить, что денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Их нельзя снять. Ими можно только рассчитаться в магазине и только за тот товар, который указан в индивидуальной программе реабилитации. Если стоимость технического средства реабилитации превышает номинал электронного сертификата, человек доплачивает разницу из собственных средств. Если средства, наоборот, остались, они возвращаются в государственный бюджет.

Любовь Еремина, начальник отдела страхования профессиональных рисков Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Фото: ИВАНОВА Диана

- Кстати, вопрос по доплате не возникает, потому что человек выбирает сам, что ему нравится, - говорит Марина Цилютина, сотрудник ООО «Радуга звуков». – Мы подбираем несколько вариантов слуховых аппаратов, разговариваем, выходим на улицу, и когда человек чувствует комфорт, он готов доплатить.

Марина Цилютина, сотрудник ООО «Радуга звуков» Фото: ИВАНОВА Диана

Над чем предстоит поработать?

Сегодня в Красноярском крае электронный сертификат принимают 14 точек-продаж. Для огромной территории это очень мало, особенно если учесть, что инвалидам требуются и ежедневные средства ухода, например, подгузники.

Специалисты Фонда социального страхования заверили, что сеть будет расширяться.

- Мы живем в такой период, когда меры социальной поддержки населения приобретают все более важное значение. Если хотите, то это такой запрос со стороны населения, на который органы власти должны оперативно реагировать. Проект «Электронный сертификат», который реализует ФСС, и с точки зрения его востребованности, и с точки зрения прозрачности и технологического его исполнения полностью отвечает критериям этого запроса. В свою очередь хочу сказать, что и наша государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» готова участвовать в реализации этого проекта на всей территории Красноярского края. Имеющийся у нас ресурс - это широкая сеть структурных подразделений в крае, отработанная транспортная логистика, прозрачная система ценообразования, опыт реализации программ льготного лекарственного обеспечения, сильная IT-служба - позволяет нам говорить о том, что мы можем стать эффективными участниками проекта «Электронный сертификат», - говорит Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки».

Еще несколько проблем обозначил Евгений Веселов, директор филиала «Красноярский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие»:

Евгений Веселов, директор филиала «Красноярский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Фото: ИВАНОВА Диана

- Электронный сертификат - это очень удобно, когда речь идет о продаже. Но инвалиды часто обращаются с индивидуальными заказами, а это минимум месяц на изготовление. Еще одна проблема – оплата только через терминал. Мы готовы и на дом человеку привезти, но как он рассчитается?

Ксения Вешнякова, руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Красноярский край Фото: ИВАНОВА Диана

- Поначалу были технические сложности, но это наши внутренние проблемы, и они были решены. А в целом опыт положительный, люди довольны и с благодарностью отзываются о данном проекте, - говорит Мария Пустовалова, управляющая розничной сетью ортопедических салонов МТФ «Мединстал».

Мария Пустовалова, управляющая розничной сетью ортопедических салонов МТФ «Мединстал» Фото: ИВАНОВА Диана

- Раньше нужно было купить за свои деньги, потом ждать компенсацию, и мы экономили на себе, - признается инвалид Виктор Самонов, кстати, мастер спорта, трехкратный чемпион первенства России по пауэрлифтингу. – Сейчас идешь и покупаешь то, что нужно. Жаль, что нельзя использовать остаток средств на сертификате. Вот, например, у меня остались деньги, и я понимаю, что купил бы еще что-то нужное, но нельзя.

Виктор Самонов Фото: ИВАНОВА Диана

- Я тоже первый раз воспользовался сертификатом, купил летнюю и зимнюю обувь, оказалось, зимняя чуть дороже, летняя чуть дешевле, и в итоге вписался в сумму сертификата, - добавляет Сергей Чумаков, инвалид, пострадавший на производстве. – Единственное, когда я покупал, не было видно, что деньги пришли на карту. Возможно, сейчас этот вопрос решен.

Сергей Чумаков Фото: ИВАНОВА Диана

Итог круглого стола подвела Галина Зименко, председатель Красноярской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- Мы ждали электронный сертификат, это действительно самый лучший способ обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, ведь человек может сам выбрать то, что ему подходит. Мы объясняем людям, что это такое, как воспользоваться, а все возникающие вопросы решаются в индивидуальном порядке. Это как электронный больничный: сначала вопросы были, сейчас их нет. Нужно время, люди привыкнут, к тому же и сам механизм электронных сертификатов будет совершенствоваться и развиваться.

Галина Зименко, председатель Красноярской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» Фото: ИВАНОВА Диана

Адрес сайта Красноярского регионального отделения ФСС РФ: www.r24.fss.ru телефон информационно-справочной службы: (391) 229-14-24.

Только цифры

Самые популярные виды технических средств реабилитации по электронному сертификату

51% - обувь

15% - кресла-коляски

15% - трости, костыли, опоры

8% - слуховые аппараты

1% - другие виды ТСР

Купить все эти средства реабилитации можно более чем в 970 магазинах по всей стране, которые участвуют в этой программе, а также на 37 интернет-площадках. Полная информация есть на портале «Госуслуги», а также на сайте «Каталог технических средств реабилитации».