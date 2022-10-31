Десять идей, как сделать понедельники приятными и легкими

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Им бы понедельники взять и отменить!». Помните эту строчку из знаменитой песни об «Острове невезения»? Но мы не дикари, у нас есть календарь. Каждый раз новая неделя начинается не со среды, как многим хотелось бы, а с понедельника.

Впрочем, психологи уверены: сделать понедельник позитивным легко, главное – следовать несложным правилам. Основное – радуйте себя и окружающих. Прошу Ольгу Ахмадееву, психолога, гельштат-психотерапевта, прислать мне видеосоветы.

– Ловите! Попробуйте, и вы увидите, как понедельник из рутинного дня превращается практически в третий выходной, – напутствует Ольга.

Решаю не откладывать и сразу протестировать все, «что меня радует» и что предложила психолог. А в списке столько всего заманчивого…

- Ольга, а я успею с таким грандиозным планом приятностей еще и поработать?

- Старайтесь! Заодно и тайм-менеджмент подтяните.

1. Активно двигаюсь

Из предложенных Ольгой вариантов активности – танцы, пробежка или прогулка. Выбираю последнее. Решаю прогуляться с собакой. Встаю на полчаса раньше. Без энтузиазма. Одеваюсь и вываливаюсь в осенний туман. Собака и муж в шоке. Выгуливать Вегаса обязанность мужа, я люблю поспать подольше. «Еще 5 минут, еще минуточка…» – моя утренняя мантра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бреду в соседний лес. Через 10 минут чувствую, как просыпается организм. Пес лаять не умеет, что-то бурчит, подпрыгивая. Задираю голову. Какие сосны! Белка! Надо принести ей чего-нибудь вкусного завтра … В лесу на обустроенной площадке никого нет. Впервые за пару лет ее существования я прихожу сюда утром. Ого, тут еще и тренажеры удобные. Октябрьский воздух с нотками ноября бодрит, Вегас счастлив, 1800 шагов из плановых 5000 сделаны – хорошее утро. Кстати, среднестатистический житель планеты делает 4961 шаг в день – я в тренде.

2. Продумываю образ понедельника

По совету Ольги продумываю образ для понедельника. Есть идея! Достаю из шкафа новое синее платье, из серии «куда я такая красивая пойду!?». В офис пойду – удивлять и удивляться. Представляю, что скажут коллеги, привыкшие видеть меня в джинсах, ну максимум в юбке-брюках. Макияж оставлю на вторник. Иначе сорву весь рабочий процесс.

Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Еду на работу на такси

- Радуйте себя. Чем чаще, тем лучше, – настаивает Ольга, а я и не думаю сопротивляться.

У каждого, наверное, свой список приятностей, мой возглавляет такси. Конечно, давит мораль советского человека, мол, «наши люди в булочную на такси не ездят…» (цитата из комедии «Бриллиантовая руки». - Прим. ред.). Так я и не в булочную, а на работу.

Муж, увидев, что я собралась вызвать такси, дает советы – любимое занятие.

- Стой, ты же недавно поменяла оператора? Ты знаешь, что у Tele2 по понедельникам можно подарки получить, там и такси есть.

Я действительно несколько дней назад по совету коллег поменяла оператора. Стало много командировок по краю, и, увы, мой старый оператор не радовал: связь по трассе есть не везде. С новым, как заверили опытные путешественники редакции, этот вопрос не будет беспокоить.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Слушаю мужа внимательно и перехожу на сайт, чтобы узнать подробности. Итак, каждый первый день недели клиенты Теле2 могут пользоваться подарками и партнерскими бонусами – достаточно быть абонентом. Значит и мне доступны подарки, не важно, что я всего неделю как абонент. Акция идет до 21 ноября, подарки — разные, от 10 партнеров Tele2.

Каждый понедельник клиенту оператора доступны три любых подарка, в том числе и скидка на «Яндекс. Такси». Слушаю мужа дальше и уже параллельно захожу в приложение «Мой Tele2», чтобы получить нужный мне промокод, а потом сразу открываю сервис агитатора такси – и вот уже заветный автомобиль назначен. Пока спускаюсь, думаю, какими бы подарками от Tele2 еще себя порадовать.

Машина приезжает быстро, решаю ехать по набережной. И сама полюбуюсь на Енисей, и мозгу покажу – ему точно понравится. Дорога на такси занимает 30 минут вместо часа на троллейбусе. Фиксирую цену - с промокодом получается почти на 20% дешевле. Отлично! Теперь в ближайшие понедельники «в булочную» только на такси!

Хм, выключаю жадность, включаю логику – можно же до 21 ноября и подарки мужа заполучить! То есть за пять понедельников наша семья может активировать 30 подарков.

4. Радую себя… и окружающих

Работа журналиста разъездная, поэтому можно оказаться в любой точке города совершенно неожиданно для себя и в любой момент. Если нет необходимости быстро вернуться в редакцию, всегда стараюсь прогуляться, поглазеть на людей и по сторонам – издержки, или, лучше сказать, бонусы профессии.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот понедельник я оказалась в центре. Обычно я выбираю из двух вариантов, чем себя порадовать на импровизированной прогулке – кислородным коктейлем из аптеки на Мира (вкусно и полезно) или американо из «Дома кино» (заодно можно и афишу посмотреть).

Но сегодня я – дама с подарками. Иду во «Вкусно - и точка» на Перенсона: себе – кофе, мужу на вечер взяла чикенбургер. Он такое любит. В принципе все оказалось очень просто, главное следовать понятной инструкции в приложении. Людей немного, но вижу завсегдатаев, молодежь.

Психологи говорят, что, делая добрые дела, мы испытываем удовлетворение и радость. В этом и заключается феномен благодарности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Если понедельник у вас начинается с планерки, можно устроить мини-чаепитие, принести что-то к чаю: торт, конфеты, домашнее варенье - предлагает идею психолог Ольга Ахмадеева. - Сюрпризы всегда поднимают настроение.

Хм, большинство моих коллег сладостям предпочитают фрукты, поэтому покупаю ананас. Тем более я сама его люблю. Если вдруг в офисе пусто и все в полях – сама съем!

Мое появление на пороге офиса с ананасом произвело фурор, и не только у коллег-поклонников серебряного века, Игоря Северянина и Владимира Маяковского.

- У тебя день рождения?

- А где шампанское?

- Рябчики будут?

Подведем промежуточный итог, ананас коллег впечатлил. Было весело. Резюме – надо чаще трапезничать вместе. И купить в редакцию хороший нож, старый для ананаса совсем не годится.

5. Заставляю мозг работать

Ольга советует привнести в рабочий день что-то необычное. Наш мозг любит трудиться. А чтобы клетки головного мозга активизировались, достаточно поменять привычный порядок: к примеру, новое блюдо на завтрак, другие духи или новый маршрут от дома до работы. Все это доставляет мозгу удовольствие.

Давно хотела порадовать мозг. Из всех рекомендаций выбираю поставить на рабочий стол контейнер с запахом корицы. Говорят, она помогает концентрировать внимание и принимать взвешенные решения – моя тема, экспромты хороши, но не всегда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ого! Чувствую, корица начинает действовать, мозг концентрируется и интересуется: «А когда, собственно, понедельник стал тяжелым днем?» Поисковики ответ не знают, по запросу «тяжелый понедельник» выдают только сотни мемов. Выдвигаю гипотезу. Если воскресенье стало официальным выходным днем по указу Николая II 14 июля 1897 года, то понедельник может считаться тяжелым уже 135 лет назад – круглая дата.

6. Расслабляюсь после рабочего дня

Ради эксперимента нахожу и время, и деньги. Те, кто любит массаж, меня поймут. Древние греки, адепты массажа, знали толк в удовольствиях, Гомер слагал ему оды. Массаж в понедельник – исключительно эффективный рецепт позитивного дня. Мой любимый салон массажа возле дома. Час пролетает словно пятиминутка. Мастер Марина спрашивает, пью ли я воду или как все журналисты злоупотребляю кофе.

- Злоупотребляю...

- Кожа - сухая. Воду обязательно нужно пить! Минимум два литра при вашем весе. Я стараюсь за утро выпивать три-четыре стакана теплой воды, лучше с медом и лимоном.

Настроение после массажа – отличное. Забегаю к маме, узнаю много интересного, среди прочего, что 4 ноября – выходной день (забыла!) и что солить капусту надо на полную луну, а она уже скоро.

7. Провожу вечер с любимым

Ольга советовала организовать в понедельник вечер с друзьями или любимым. Друзья в отъезде, а любимый как раз сегодня придет домой не поздно. Вечерний просмотр фильмов – одно из моих самых терапевтических занятий: успокаивает, развлекает, дает пищу для ума и души. Во многих семьях - это традиция. И в нашей тоже.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Домашнее телевидение у нас от Ростелекома, поэтому пользуемся Wink. Фильмов много, но, как и на других сервисах, некоторые новинки платные. Нас это точно не расстроит, потому что сегодня понедельник, а значит, любой фильм из подписки Wink для нас ничего не будет стоить. Мои три понедельничных подарка от Tele2 уже активированы, поэтому фильм «забирает» муж. Остановились на шпионской драме – «Операция «Мясной фарш». Сюжет основан на реальной истории времен Второй мировой войны: британская разведка проводит операцию по дезинформации высшего германского руководства. Сразу присмотрели фильм и на следующий понедельник – французскую историческую драму «Последняя дуэль». Кстати, отметила в подписке нашего сервиса много сериалов. Если в вашей семье растут подростки стоит вместе посмотреть «Алиса не может ждать» – любопытно.

8. Планирую культурные выходы в свет

– Выходить в свет – хорошая идея, и чем чаще, тем лучше. Это и настроение, и новые эмоции, и возможность сменить образ – моментальное переключение с рутины на праздник, – рекомендует Ольга. Я согласна.

С чем в Красноярске нет проблем, так это с вариантами досуга. Концерты, выставки, фестивали, спектакли – все, что душе угодно. Звезды Красноярск любят. В ноябре среди прочих к нам приедут Александр Новиков, Игорь Саруханов, Сергей Лазарев, Лолита, Любэ, «Тодес». И, что примечательно, в любом зале – аншлаг: хоть симфонический оркестр, хоть рок, хоть реп. Главное, успеть купить билеты, поэтому я всегда делаю это заранее. Билеты – недешевые, поэтому из всех понедельничных подарков Tele2 для меня самый насущный – это 30% скидка на билеты на kassir.ru. Ближайшие несколько недель культурные выходы в свет я теперь буду планировать по понедельникам. Свежий улов – билеты на спектакль «Русский крест» Евгения Миронова и на «Золотые хиты» симфонического оркестра. Подруга попросила ей тоже купить билеты со скидкой. Экономия получилась больше 1000 рублей. Весьма существенно.

9. Читаю перед сном

Моя бабушка всегда читала детям перед сном – за круглым столом под керосиновой лампой. Мама передала любовь к чтению по наследству, поэтому я и брат читали всегда: если закончилась книга, то «Пионерскую правду», «Комсомолку, «Труд», журналы «Наука и жизнь» и «Работница» - в советское время было принято выписывать много прессы. Кстати, моей маме уже за 80, и я каждый месяц хожу в краевую библиотеку за стопкой книг для нее. Увидев в «Понедельниках Tele2» бесплатные книги от ЛитРес, сразу активирую этот подарок: давно присмотрела цикл романов итальянки Элены Ферранте – трогательная история жизни и дружбы двух женщин в очень хорошем переводе. Код прошу у мужа, мои подарки, увы, закончились еще в обед.

Фото: Мария ЛЕНЦ

10. Засыпаю под любимую музыку

Этот совет Ольга не давала, я сама его много лет назад придумала и превратила в ритуал. Учитель французского в прошлом, слушаю перед сном что-нибудь мелодичное из французской классики – сегодня включаю любимого Ива Монтана.

Итак. Мой понедельник получился наполненным событиями, приятным и очень бодрым. «Даже слишком для тебя» – отметил муж, доедая подарочный чикенбург.

Из весомого: план культурных выходов, чтения и кинопросмотров на месяц готов, вносим в повседневность утренние прогулки, сюрпризы себе и окружающим, в гардероб добавляем платье. И, да, Ольга права: с любимой работой любой день недели будет хорошим. Но с подарками еще и приятным.

Опрос

Любимый день красноярцев - пятница

По результатам опроса в социальных сетях «Комсомолки», любимый день красноярцев пятница – 47 процентов. Суббота с ее 24 процентами «уступила». Понедельник многим нравится больше, чем вторник и среда (наверное, тем, кто с подарками), а каждый шестой участник опроса сказал, что все дни недели равнозначны.

Тяжелый понедельник в легкий превращали Варвара Рудовская и Ольга Ахмадеева

Запечатлела процесс Мария ЛЕНЦ.