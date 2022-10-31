В Норильске приступили к строительству новой поликлиники. Фото: «Северный город»

В Талнахе началось строительство многофункциональной поликлиники с пропускной способностью 1000 посещений в смену. Напомним, что это второй по величине район Норильска, где живут около 50 тысяч человек. Поэтому социальный объект для обеспечения качественного медицинского обслуживания населения был одним из первых, представленных Проектным офисом «Норникеля» и принятых на градостроительном совете в сентябре 2021 года. Другим таким объектом стал современный образовательный комплекс на 1100 учащихся в Норильске, а торжественная закладка камня на месте будущего лицея стартовала месяцем ранее, в сентябре этого года. И поликлиника, и лицей – часть Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

На возведение и оборудование поликлиники компания «Норникель» выделяет более 2 миллиардов рублей. Поскольку в Талнахе из-за густой застройки сложно было выделить пустой земельный участок, к выбору места подходили основательно. Остановились на территории между улицами Спортивной и Пионерской, там раньше стояли четыре здания, но они пришли в негодность. Их в свое время снесли, а ростверки (верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания или сооружения) остались. Этими-то ростверками сейчас и занимаются рабочие. Их задача выкорчевать и вывезти отсюда все, чтобы передать далее ровную чистую площадку. Гудят бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, весь мусор, куски бетона и арматуру, вывозят на специальные промышленные отвалы.

Для того, чтобы ломать, зима не помеха. Фото: «Северный город»

Как же погода? Для того, чтобы ломать, зима не помеха. К тому же для рабочих созданы комфортные условия для труда и отдыха. Жилое помещение находится тут же. Круглосуточно по графику на смену выходят около 15 человек. Главный специалист управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала Евгений Волик, поясняет:

- Наша задача – подготовить объект непосредственно к строительству, убрать ростверки, произвести демонтаж и передать флаг соседнему подразделению ЗФ – проектному офису реализации комплексных мер по развитию города Норильска.

Полный комплекс инженерных изысканий на объекте выполнила компания «Норникель Технические Сервисы». Проектированием поликлиники занимается московская фирма «Магнум». Все должно быть продумано и учтено до мелочей, под конкретные потребности. В поликлинике будут отделения для взрослых и детей; детский и взрослый стационары; женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, стоматология и рентгенологическое отделение и другое. Для каждого отделения свой отдельный вход. И, конечно же, самое современное оборудование для всех видов диагностики.

Руководитель проектного офиса Заполярного филиала по реализации комплексных мер по развитию Норильска Сергей Шишкунов рассказал:

- Вместе с министерством здравоохранения мы уже разработали эскиз – посадку здания и функциональное зонирование. На сегодня проектировщики выполняют поэтажные планы с привязкой к существующему участку строительства, выделенному нам на основании распоряжения губернатора Красноярского края. Утверждено медико-техническое задание на проектирование, на его основании в построенном здании будут располагаться стоматологическое отделение, женская консультация, детская и взрослая поликлиники.

Сейчас задача рабочих - расчистить площадку от предыдущих строений. Фото: «Северный город»

Планируется, что многофункциональное медицинское учреждение начнет свою работу уже в 2025 году. В каком именно месяце, станет понятно после того, как проектная документация будет окончательно доработана и утверждена. К тому времени должен быть сформирован и доукомплектован необходимыми специалистами штат будущей поликлиники, это задача краевого министерства здравоохранения.

Напомним, что реновация Норильска – один из основных пунктов четырехстороннего соглашения, подписанного в феврале 2021 года между правительством РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». Согласно соглашению, на социально-экономическое развитие города будет направлено 120 миллиардов рублей, из которых большая часть – 81,3 миллиарда – это средства «Норникеля», 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,7 миллиарда – консолидированный бюджет края.