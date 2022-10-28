Тара в России станет экологичнее

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Бурый картон – это правильно

При этом доля экологичной упаковки может составить до 50% от всего объема производимой в стране упаковки.

По данным Россельхозбанка, на текущий момент рынок пищевой упаковки оценивается в 1,3 трлн рублей, 80-85% приходится на отечественные предприятия. В России упаковка производится в первую очередь из древесины - картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, из полимеров - 38%, жестяной и алюминиевой продукции - 10%, стекла - 12% и прочих материалов. Сейчас крупнейшие производители молочной продукции в РФ не испытывают дефицита упаковочных материалов, несмотря на приостановку работы ряда предприятий (из РФ ушли некоторые компании, производившие тетрапак, гофроупаковку и полимеры). Возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства есть у бумажных производств в городах Светогорск и Сыктывкар. Для упаковки может быть использован альтернативный вид картона - бурый, потенциал производства которого в РФ большой.

Быстрорастущий сегмент экономики

По мнению аналитиков, рынок упаковки РФ - один из самых быстрорастущих сегментов экономики, в период с 2023 по 2025 годы он будет иметь устойчивую тенденцию к росту. Ключевыми факторами станут, в первую очередь, активизация импортозамещения, а также рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. Эксперты отмечают, что в 2022 году ускорился тренд на производство как отечественной упаковки, так и экоупаковки. Экологичной считается упаковка, безопасная для продуктов питания, отвечающая критериям пригодности для вторичной переработки, возможности повторного использования и способности к биоразложению.

Экоупаковка является относительно новым сегментом, мировой рынок такой упаковки оценивается в 300 млрд долларов. В России рынок экоупаковки будет формироваться в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителей, согласно которому с 2025 года будет введен стопроцентный норматив утилизации выпускаемой упаковки. Перенос ответственности по утилизации на производителей упаковки станет стимулом для изменения компонентного состава при ее производстве. Для перепрофилирования и модернизации мощностей отрасли, по оценке Центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, потребуется более 30 млрд рублей в год, добавили эксперты.

По материалам Красноярского ЦСМ