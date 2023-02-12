«Соберетесь на вершину, захватите шарфик Игорю»: красноярская медсестра покорила самую высокую точку Саян

Медицинская сестра Красноярского кардиоцентра поднялась на главную вершину Саянских гор. Фото: группа ВК «Федеральный Кардиоцентр Красноярск»

- Я плакала от счастья, от того, что смогла. От того, что я здесь, - так описывает Оксана Уфимцева эмоции, которые испытала на высоте 3491 метр над уровнем мор. Она покорила самую высокую точку Саянских гор – Мунку-Сардык (с бурятского – вечный белый голец).

Оксана работает медицинской сестрой отделения анестезиологии и реанимации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. А в свободное от работы время занимается экстремальным туризмом. Когда друзья вновь позвали в горы, не смогла себе в этом отказать. Позади недели подготовки, подбор снаряжения, оргмоменты. И вот в январе с группой товарищей отправилась на границу Бурятии и Монголии.

Фото: группа ВК «Федеральный Кардиоцентр Красноярск»

Это место довольно популярно у альпинистов, поскольку здесь на маршрутах разных уровней сложности могут попробовать свои силы и новички, и опытные путешественники. Вершина всегда покрыта снегом. И представители местных народов, которые живут в окрестностях горы, считают, что она священна и там живут духи природы. Прежде восходить на Мунку-Сардык разрешалось только шаманам и избранным мужчинам. Женщинам вход был категорически закрыт. Сейчас покорить самую высокую точку Саян могут и сильные духом женщины.

Фото: группа ВК «Федеральный Кардиоцентр Красноярск»

Красноярцам понадобилось семь дней, чтобы достичь цели своего путешествия. Оксана рассказывает:

- Четыре дня мы закладывали на акклиматизацию, разбив стационарный лагерь на высоте 1800 метров. Каждый последующий день поднимались выше на несколько сотен метров, дабы не словить горняжку (горную болезнь). Наверху мы вспоминали, как ходить в кошках, зарубаться ледорубом, дышали и привыкали к высоте, а к вечеру возвращались обратно.

С погодой нам повезло - ночи были не сильно морозными, а днем грело солнышко. На пятый день подъем был ранний в 5:30. Кто знаком с походами, знают, что в горах расстояния измеряются в часах, а не в километрах. Четыре часа хода до вершины, два часа на перекуры. Подъем, как и спуск, получились жаркими, как в прямом, так и в переносном смысле – солнце припекало и постоянно приходилось уворачиваться от летящих камней.

Фото: группа ВК «Федеральный Кардиоцентр Красноярск»

Заключительные 500 метров стали самыми длинными в моей жизни. И какой же восторг ловишь там наверху! Я плакала от счастья, от того, что смогла, от того, что я здесь. На самой вершине стоит большая металлическая тренога. На ней много флагов, молитв и то, что людям дорого, оставляют тоже там. Теперь там красуется и флаг с символикой Кардиоцентра. И Игорь - небольшой тотем из мангового дерева привезенный из Индонезии. Соберетесь на вершину, захватите шарфик Игорю, пожалуйста. Вдруг он мерзнет. Путешествуйте, знакомьтесь и наслаждайтесь каждым моментом, - пожелала всем Оксана.

Добавим, что Оксана Уфимцева была одной из первых сотрудников Кардиоцентра, которые вошли в «красную зону» во время пандемии и спасали пациентов с ковидом.

Фото: группа ВК «Федеральный Кардиоцентр Красноярск»

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