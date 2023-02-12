В Норильске выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Фото: сайт администрации города

Норильск стал вторым в Красноярском крае городом, удостоенным почетного звания «Город трудовой доблести». Это событие произошло в середине ноября прошлого года. И по регламенту в честь этого необходимо установить памятную стелу. Норильчане выбирали место для нее, что называется, всем миром.

Почти месяц на сайте города собирали предложения, где лучше всего будет смотреться монумент. Наиболее часто звучали три места: Гвардейская площадь, сквер имени Пушкина и территория у декоративного сооружения «Солнечные часы». Эти три варианта вынесли на онлайн голосование, в котором приняли участие 4,5 тысячи человек. Каждая локация получила примерно одинаковое количество голосов. И тогда окончательное решение принимал экспертный совет.

- Размещение стелы на Гвардейской площади является нецелесообразным, поскольку главный акцент идет на архитектурный ансамбль. Сквер имени А.С. Пушкина – это камерное и уютное место для такого масштаба и тематики стелы. Для монумента необходима большая площадь, чтобы его было видно со всех сторон, поэтому наиболее удачным местом является территория у декоративного сооружения «Солнечные часы», - поделилась мнением главный архитектор города Юлия Фартушина.

- Солнечные часы – это некая граница между старым и новым городом, там же расположен не менее значимый памятник Норильская голгофа, открывается красивый вид на гору Шмидта. Рядом территория, которая будет масштабно развиваться в ближайшие годы – парк «Озеро Долгое» и Комсомольский парк. Есть много преимуществ для размещения стелы. К тому же Солнечные часы - один из значимых исторических объектов, который есть не в каждом городе, - сказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Норильск достоин почетного звания «Город трудовой доблести»

В годы Великой Отечественной войны было два фронта. Один – где рвались снаряды и советские бойцы стояли лицом к лицу с врагом. И второй фронт – в тылу: женщины, дети, старики возводили заводы под открытым небом, доставали из шахт ценную руду, работали по две смены, сеяли хлеб. «Все для фронта – все для Победы!» (подробнее).