В Краноярске ко Дню всех влюблённых установили специальный контейнер «для разбитых сердец»

Фото: Красноярская рециклинговая компания

На площади Мира установили специальный контейнер, куда можно опустить нелепые подарки, записки и письма от бывших или фотографии, которые вызывают печальные воспоминания о неудачно сложившихся отношениях. Акция #Антивалентинка_КРК под девизом «Мы утилизируем грустные воспоминания!» проводится в городе уж второй год подряд. Как отмечают организаторы, акция красноярцам понравилась, потому в компании решили сделать ее ежегодной.

«Впервые мы провели эту акцию в прошлом году, – рассказал директор КРК Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – И, честно говоря, не рассчитывали на какой-то серьёзный резонанс. Просто хотели немного развеселить тех жителей Красноярска, для кого День святого Валентина не праздник, а повод для грустных воспоминаний. Но неожиданно оказались, как говорится, в тренде. Сюжеты о нашем контейнере для разбитых сердец опубликовали многие российские СМИ, в том числе федеральные, а также некоторые популярные блогеры».

Фото: Красноярская рециклинговая компания

В прошлом году по завершении акции больше всего в контейнере оказалось писем и открыток. Были мягкие игрушки и даже мужская рубашка. Ещё туда попали чьи-то свадебные плакаты – видимо, написанные на них пожелания счастливой семейной жизни не сбылись.

Все «антивалентинки» по завершении акции отправились на специализированный полигон, где и были захоронены. А вместе с ними обрели вечный покой и все печальные воспоминания.

Кстати, в этом году организаторы решили дополнить акцию двумя призовыми конкурсами. Первый – на лучший рассказ о самом нелепом подарке к 14 февраля. Правила участия в конкурсе указаны в группах регионального оператора в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Телеграм». Второй конкурс – на самое оригинальное фото, сделанное на фоне контейнера для разбитых сердец и опубликованное в соцсетях с хештегом #антивалентинка_КРК. Принять участие в любом из конкурсов и даже в двух сразу могут все желающие.